Traktorfahrer nach Verkehrsunfall auf der B 30 gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr auf der B 30 bei Untereschach ereignet hat, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Traktors.

Dieser war nach Polizeiangaben in Richtung Norden unterwegs, als die Fahrbahn an der dortigen Stelle von zwei auf eine Fahrspur verengt wird. Die Fahrerin eines VW Multivan wechselte von der linken auf die rechte Spur und touchierte hierbei die Landmaschine seitlich. Ihr Auto erlitt dabei einen Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Die 23-jährige Fahrerin setzte ihre Fahrt fort und meldete den Unfall erst später der Polizei.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Traktor gehandelt haben soll. Der Fahrer der Maschine oder Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 80 333 33 zu melden.