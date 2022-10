Am Donnerstagnachmittag ist in Ravensburg auf der Wangener Straße in der Nähe der freien Tankstelle Roth ein Traktor von der Fahrbahn abgekommen.

Die Achse des Traktors sei gebrochen, die Bergungsarbeiten würden andauern, so die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de

Wegen des Unfalls ist eine Spur der Wangener Straße gesperrt, der Verkehr wird am Unfall vorbeigeleitet.