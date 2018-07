Traktor prallt auf Fiat – Fahrer verletzt sich schwer

Ein 28-jähriger Mann ist bei einem Unfall am Montagmittag im Ravensburger Büchelweg schwer verletzt worden. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein Traktorfahrer den Büchelweg in Richtung Höll. In einer leichten Kurve geriet der Traktor auf der winterglatten Straße ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem Fiat Punto zusammen.

Der Kleinwagen wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und prallte kurz vor einem Bach gegen ein Geländer. Der Aufprall war so stark, dass das Fundament des Geländers brach. Der Fiatfahrer war vermutlich nicht angegurtet und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden. Der Schaden am Traktor beläuft sich auf mehrere hundert Euro.