Toyota-Fahrerin touchiert einen Audi in der Unteren Burachstraße – und fährt davon

Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen eine 31 Jahre alte Toyota-Fahrerin aufgenommen. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Die Frau war demnach am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Unteren Burachstraße einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen und hierzu in eine Lücke zwischen zwei geparkten Autos gefahren. Dabei streifte sie einen geparkten Audi und verursachte Sachschaden von rund 2000 Euro.

Nach dem Unfall setzte die 31-Jährige ihre Fahrt unbeeindruckt fort – ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Beamten. Die Unfallverursacherin wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, heißt es abschließend.