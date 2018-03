Towerstars zittern sich zum Auswärtssieg

Den Ravensburg Towerstars ist am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga 2 zumindest eine kleine Wiedergutmachung für die Heimniederlage gegen Dresden geglückt. Ravensburg setzte sich bei den Heilbronner Falken mit 2:1 durch und behauptete Platz sieben, zwei Punkte hinter Bad Nauheim und punktgleich mit Dresden. „Das waren hart erkämpfte drei Punkte“, sagte Trainer Jiri Ehrenberger.

Nach dem bitteren 4:6 am Freitag zu Hause gegen die Dresdner Eislöwen standen die Towerstars in Heilbronn gehörig unter Druck. Die Sachsen waren am Sonntag durch ein 5:0 im frühen Spiel gegen Bayreuth zunächst an den Towerstars vorbeigezogen. Heilbronn lag vor Spielbeginn als Neunter nur fünf Punkte hinter den Towerstars. Der Auftritt in den ersten 15 Minuten des ersten Drittels gab den Anhängern der Ravensburger allerdings wenig Grund zu Euphorie.

Verhaltener Beginn

Die Towerstars begannen sehr verhalten und liefen reihenweise in Heilbronner Konter. Bei einer 3:1-Situation war Justin Kirschs Pass auf den mitgelaufenen Kevin Lavallée zu hoch. Die Falken versuchten immer wieder, das Spiel sehr schnell zu machen. Sie waren deutlich aktiver und hatten die klar besseren Chancen. Oder anders formuliert: Ravensburg hatte zunächst überhaupt keine gute Chance und kam teils kaum geordnet aus dem eigenen Drittel heraus. Nach einem Bully vor dem Tor von Jonas Langmann schlug Daniel Pfaffengut in der zwölften Minute auch noch über die Scheibe, Justin Kirsch stand frei und traf zum 1:0.

In der 18. Minute kam Lavallée bei einem erneuten Konter an Kilian Keller vorbei, Kirsch scheiterte jedoch an Goalie Langmann. „Wir haben Heilbronn zu viel Platz gelassen“, meinte Ehrenberger. Nach mehr als 17 Minuten musste Heilbronns Goalie Marcel Melichercik zum ersten Mal einen Puck festhalten. Ein guter Angriff – David Zucker bediente Thomas Supis – brachte den Towerstars aber doch das 1:1. Zu Beginn des zweiten Drittels legte Tim Bernhardt quer zu Michael Fink, aber Langmann wehrte ganz stark ab.

Den nächsten Aufreger gab es auf der Gegenseite. Jakub Svoboda fuhr über rechts ins Heilbronner Drittel und feuerte die Scheibe Richtung Tor. Der Puck knallte an den Pfosten, die Schiedsrichter schauten es sich noch einmal auf Video an und entschieden, dass der Puck nicht komplett hinter der Linie war. Ravensburg spielte jetzt etwas besser, aber es gab diese Fehler, die Trainer Ehrenberger schon am Freitag kritisiert hatte. In der 27. Minute verlor Ondrej Pozivil an der blauen Linie den Puck, beim Konter der Falken musste Langmann wieder seine Klasse zeigen, dieses Mal gegen Brandon Alderson.

In Unterzahl stark gekämpft

Kurioserweise begann die stärkste Phase der Towerstars mit einer Unterzahl. Sören Sturm saß draußen, doch Ravensburg ließ nichts zu. Nach der Strafzeit gab es die dicke Chance – Brian Roloff scheiterte an Melichercik. Dann nahm Vincenz Mayer Patrick Kurz die Scheibe ab und traf unten links zum 2:1. „Zwei individuelle Fehler haben uns das Spiel gekostet“, haderte Falken-Trainer Gerhard Unterluggauer. „Im zweiten Drittel waren wir zu passiv.“ Noch einmal mussten sich die Schiedsrichter im zweiten Drittel eine Szene auf Video anschauen. Adam Lapsansky hatte das Lattenkreuz getroffen – wieder blieb der Puck aber vor der Linie.

Dennoch: Mit einer deutlichen Leistungssteigerung hatte sich Ravensburg die Führung verdient. Die galt es im Schlussdrittel zu verteidigen. Oder auszubauen: Pfaffengut fing in der 42. Minute einen schlampigen Pass ab und legte quer zu Mayer, wieder gab es Videobeweis, wieder hieß es aber: kein Tor. Die Partie nahm nun Fahrt auf, es ging rauf und runter – und es gab Großchancen auf beiden Seiten. Corey Mapes verfehlte das fast leere Ravensburger Tor, Mayer scheiterte nach einem haarsträubenden Heilbronner Fehler an Goalie Melichercik.

Heilbronn gab Gas, wollte den Ausgleich schaffen, doch Ravensburg verteidigte gut. Knifflig wurde es kurz vor Schluss, als Mayer auf die Strafbank musste. Heilbronns Trainer Unterluggauer nahm seinen Goalie vom Eis, die Towerstars hielten sich aber schadlos und fuhren mit drei wichtigen Punkten nach Hause.

Heilbronner Falken – Ravensburg Towerstars 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Tore: 1:0 (11:28) Justin Kirsch, 1:1 (17:49) Thomas Supis (Zucker, Mayer), 1:2 (30:57) Vincenz Mayer,

Strafen: Heilbronn 4 Minuten + 10 (Götz, unsportliches Verhalten), Ravensburg 6 Minuten

Zuschauer: 1569