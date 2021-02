Towerstars verpflichten neuen Stürmer

Nun haben die Ravensburg Towerstars doch schnell auf die Verletzungen im Sturm reagiert. Am Montag gaben die Towerstars die Verpflichtung des 34-jährigen Kanadiers Andrew Kozek bekannt. Sein Debüt in der Deutschen Eishockey-Liga 2 für die Ravensburger soll Kozek am Freitag in Bietigheim geben.

Der 34-jährige Kozek stand in dieser Saison bislang bei den Black Wings Linz unter Vertrag. Da neben Andreas Driendl und Alexander Dosch auch Mathieu Pompei ausfällt, haben die Towerstars einen Platz im Kader für einen Ausländer frei. Pompei hatte sich gegen die Heilbronner Falken am Knie verletzt, als er mit Falken Goalie Arno Tiefensee zusammengeprallt war. Pompei wird – wie Driendl – frühestens in einem Monat zurückerwartet.

Der Kanadier Kozek wurde 2005 vom damaligen NHL-Club Atlanta Thrashers gedraftet, schaffte den Sprung in die beste Liga der Welt aber nicht. Zur Saison 2011/12 wechselte er nach Japan zu den Nikko Icebucks. Einen Namen in Österreich machte er sich beim Dornbirner EC und dem EHC Linz. Bei den Linzern wurde Kozek in der EBEL-Saison 2015/16 Liga-Topscorer (40 Tore, 26 Assists). Nach einem Jahr bei den Nürnberg Ice Tigers und sportlich unbefriedigenden Engagements in Finnland und Schweden kehrte Kozek in die EBEL zu Klagenfurt zurück. Vor dieser Saison folgte die Rückkehr nach Linz.

„Eigentlich war nicht geplant, noch Nachverpflichtungen zu tätigen. Aber aufgrund der Vielzahl an Ausfällen und dem Verlust an individueller Qualität mussten wir jetzt handeln“, wurde Geschäftsführer Rainer Schan in einer Towerstars-Mitteilung zitiert.