Towerstars verpflichten fünften Kontingentspieler

Die Ravensburg Towerstars haben auf den eher schwachen Saisonstart reagiert. Der DEL2-Meister gab am Mittwoch die Verpflichtung von Rob Flick bekannt. Der 28-jährige Stürmer aus Kanada lief in der vergangenen Saison für die Eispiraten Crimmitschau auf, war zuletzt vereinslos und wird mit einem vierwöchigen Probevertrag ausgestattet. Flick ist der fünfte Kontingentspieler bei den Towerstars – nur vier sind gleichzeitig spielberechtigt – und soll den Konkurrenzkampf im Angriff beleben.

In der vergangenen Saison war Flick bei den Eispiraten der Topscorer mit 36 Toren und 28 Assists. Erstmals kam er zur Saison 2017/18 nach Europa und stürmte in der EBEL für den Villacher SV sowie den slowakischen Erstliga-Club Zvolen. Zuvor sammelte er in fast 300 Pflichtspielen Erfahrung in der AHL – der zweithöchsten nordamerikanischen Eishockeyliga.

Die Towerstars wünschen sich, dass Flick mit seinen 1,88 Metern und 94 Kilogramm nicht zuletzt mehr körperliche Präsenz aufs Eis bringt. Er gilt als harter Arbeiter und soll mit seiner Torgefährlichkeit die Effizienz der Towerstars-Offensive steigern. Auch soll er unter den Kontingentspielern einen Konkurrenzkampf entfachen, was bislang nur bei den deutschen Spielern der Fall gewesen sei, heißt es in einer Mitteilung der Towerstars. Im Angriff sind bisher die Kontingentspieler Jeff Hayes, Jakub Svoboda und Tero Koskiranta gesetzt. Dazu kommt Verteidiger Matias Haaranen. „Der teaminterne Wettbewerb ist die eine Option, Rob wird uns mit seinen Qualitäten und nicht zuletzt den Einsatzmöglichkeiten als Center oder Flügelstürmer aber auch mehr Flexibilität bringen“, wird Towerstars-Trainer Tomek Valtonen in der Mitteilung zitiert.

Flick werde zunächst mit einem vierwöchigen Probevertrag ausgestattet, in der Länderspielpause solle dann über eine Weiterverpflichtung entschieden werden. Derzeit befindee sich die Nachverpflichtung noch in der kanadischen Heimat, weshalb ein Einsatz am kommenden Freitag gegen die Löwen Frankfurt noch nicht vorgesehen sei. Über einen eventuellen Einsatz am Sonntag – dann ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Crimmitschau – werde kurzfristig entschieden, wenn auch Klarheit über alle Lizenzierungsformalitäten herrscht.