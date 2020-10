Towerstars verlieren Test in Kaufbeuren

Die Ravensburg Towerstars haben im dritten Spiel des Vorbereitungsturniers „Get Ready Cup“ die zweite Auswärtsniederlage kassiert. Am Freitag unterlagen die Towerstars dem ESV Kaufbeuren mit 3:5 (0:1, 0:2, 2:2). Wegen der gestiegenen Zahl der Corona-Fälle fand die Partie in der Kaufbeurer Arena vor leeren Rängen statt. Maximal 816 Zuschauer sind am Sonntag (18.30 Uhr) zugelassen, wenn die Towerstars in der CHG-Arena die Bietigheim Steelers empfangen.

Ausschlaggebend für die Niederlage in Kaufbeuren waren ein zu träges Startdrittel und zu viele Strafzeiten – drei der fünf Gegentreffer fielen in Unterzahl. Verzichten musste Ravensburgs Trainer Rich Chernomaz auf die verletzten Robin Just und Daniel Stiefenhofer. Sebastian Hon und Tim Sezemsky fehlten ebenfalls, da sie am Samstagabend für Lindau gegen Deggendorf auflaufen.

Beide Teams spielten zu Beginn schnell, auch wenn daraus wenige hochkarätige Chancen resultierten. Im weiteren Verlauf des ersten Drittels bekam Kaufbeuren mehr und mehr Übergewicht, eine Strafzeit gegen Joshua Samanski nutzte Kaufbeuren zum 1:0 (16.). Zweimal wehrte Goalie Jonas Langmann die Scheibe ab, dann traf aber Brandon Gracel.

Im zweiten Drittel wirkten die Towerstars zunächst agiler, in der 25. Minute gab es aber den nächsten Dämpfer. Tobias Wöhrle staubte einen Schuss von Jan Bednar zum 2:0 ab. Kilian Keller und David Zucker hatten dann die große Chance für Ravensburg. Der Puck lag einige Sekunden frei vor dem Tor, ESVK-Goalie Stefan Vajs begrub die Scheibe dann aber doch unter sich. Dennoch: Die Towerstars hatten jetzt deutlich mehr Zug zum Tor. Nach zwei starken Pässen von Kapitän Vincenz Mayer und Olivier Hinse hämmerte John Henrion den Puck in der 29. Minute zum 1:2 ins lange Eck. Allerdings währte die Freude nicht lange, denn eine Minute später erhöhte Tyler Spurgeon in Überzahl auf 3:1.

Mit einem Doppelschlag zu Beginn des letzten Drittels sorgten Sören Sturm in Überzahl sowie der Nürnberger DEL-Leihspieler Tim Bender für das 3:3. Doch wieder fand Kaufbeuren die schnelle Antwort. Innerhalb von zwei Minuten stellten Spurgeon und Daniel Oppolzer die Zwei-Tore-Führung wieder her und sorgten für den Kaufbeurer Sieg.