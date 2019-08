Towerstars verlieren erstes Testspiel

Ein zu träges Startdrittel war ausschlaggebend für die 1:5-Niederlage der Ravensburg Towerstars beim Schweizer NLB-Club HC Ajoie. Früh gerieten die Oberschwaben in Rückstand.

Die Towerstars hatten neben dem harten Trainingslager in Latsch auch die vierstündige Anfahrt in den Beinen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der HC Ajoie, der bereits das dritte Spiel bestritt, wirkte druckvoll und in den Zweikämpfen immer einen Schritt schneller.

Der Treffer zum 1:0 für die Eidgenossen nach knapp fünf Minuten hatte sich abgezeichnet: Matias Haaranen saß eine Strafzeit wegen Stockhaltens ab, das Powerplay spielte Ajoie eiskalt zu Ende. In der achten Minute rutschte ein Pass an der blauen Linie aus dem Drittel und Nicolas Thibaudeau überwand Marco Wölfl mit einem trockenen Handgelenkschuss zum 2:0.

Danach schien es zwar, als hätten die Towerstars den Rhythmus gefunden. Doch in der 15. Minute rutschte ein abgefälschter Schuss von Ueli Huber zum 3:0 über die Ravensburger Torlinie. Die trotzige Antwort hatte Jakub Svoboda eineinhalb Minuten später. Robin Just und Jeff Hayes ließen die Scheibe in der gegnerischen Zone laufen, Jakub Svoboda zog aus der Halbdistanz direkt ab und traf zum 3:1.

Im zweiten Abschnitt bot das Spiel ein anderes Bild. Das Team von Trainer Tomek Valtonen agierte in allen Spielfeldzonen effektiver. Unter dem Druck der Towerstars zog jetzt auch Ajoie verstärkt Strafzeiten. Diese blieben jedoch ungenutzt. Beim 4:1 unterlief in numerischer Überzahl ein folgenschwerer Fehler, den Jonathan Hazen letztlich eiskalt bestrafte. Ab der blauen Linie konnte der Ajoie-Topstürmer aufs Tor ziehen und ließ Marco Wölfl keine Chance.

Im Schlussabschnitt hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, die Torhüter waren jedoch auf ihren Posten. Bei den Towerstars schwanden nun die Kräfte. 62 Sekunden vor Ende der Partie erhöhte Thibault Frossard auf 5:1. Symptomatisch für das Spiel war die Szene auf der Gegenseite Sekunden zuvor: Justin Volek lupfte mit der Rückhand die Scheibe aus halbrechter Position auf das Tor, der Puck kullerte jedoch nur an den rechten Pfosten.