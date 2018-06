Towerstars verlieren 4:5 in Südtirol

Nach dem Umbruch bei den Ravensburg Towerstars hat im Sommer Ungewissheit geherrscht. Ist die neuformierte, verjüngte Mannschaft konkurrenzfähig in der 2. Eishockey-Bundesliga? Schafft Petri Kujala den Sprung vom Junioren- zum Zweitliga-Trainer? Stimmt die Mischung in der Mannschaft?

Die acht bisher absolvierten Testspiele lassen noch keine genauen Rückschlüsse zu. Richtig ernst wird es erst mit Beginn der neuen Saison. Doch schon jetzt sagt der Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan: „Es passt in der Mannschaft.“ Die Jungen würden von den Älteren profitieren. „Die Mannschaft trainiert gut, alle ziehen richtig gut mit.“

Der Beginn der Vorbereitungsspiele war für Schan „fast schon zu gut“. Vor allem die Auftritte gegen Zagreb und Dornbirn fallen dem Geschäftsführer dabei ein. Am vergangenen Wochenende gab es beim EZO-Cup in Romanshorn gegen den HC Thurgau die erste Niederlage. Das 2:5 stimmte Schan jedoch „nicht böse“. Im Gegenteil: „Ich war sogar etwas froh, dass wir mal verloren haben. Nicht, dass einer noch die Bodenhaftung verliert.“

Den ersten richtigen Gradmesser sieht Schan im DEB-Pokalspiel beim Zweitliga-Konkurrenten Crimmitschau am Samstag, 15. September. „Da sehen wir dann, wo wir tatsächlich stehen.“ Bis dahin hat sich das Ravensburger Training dem normalen Saisonrhythmus angepasst. Denn wenn am Montag die Schule wieder beginnt, ändert sich auch der Belegungsplan in der Ravensburger Eissporthalle und der „normale Saisonplan“, wie Trainer Kujala sagt, steht.

Am Freitagabend stand zunächst ein weiteres Testspiel an. Beim italienischen Vizemeister der Vorsaison, dem HC Pustertal, fielen bei den Towerstars neben den noch länger verletzten Maloney und Sezemsky auch Oravec, Thiel, Kirsch sowie Goalie Nemec aus. Beim italienischen Erstligisten fehlten Stammtorhüter Jean-Sebastien Aubin sowie der amerikanische Stürmer Joe Jensen.

Im ersten Drittel hatten die Ravensburger durch Johann Katjuschenko und Konstantin Schmidt die ersten guten Torchancen. Pustertal, Ex-Club des Towerstars-Verteidigers Matt Kelly, hätte nach zwölf Minuten in Führung gehen müssen. Sie waren in Überzahl, Towerstars-Goalie Christian Rohde bereits geschlagen, doch ein HC-Stürmer brachte die Scheibe nicht im leeren Tor unter. Auch im zweiten Drittel ließen die Brunecker hochkarätige Möglichkeiten liegen. Anders die Towerstars: Try-out-Stürmer Ty Morris bediente Radek Krestan in zentraler Position – 1:0. Morris war es auch, der in der 36. Minute den zweiten Ravensburger Treffer einleitete. Frederik Cabana vollendete mit einem Gewaltschuss in den Winkel – 2:0. Nach einem missglückten Rückpass rutschte die Scheibe zwischen Gawlik und Kelly durch und der HC verkürzte vor der Drittelsirene auf 1:2.

22 Sekunden brauchte Ravensburg im Schlussabschnitt, um auf 3:1 zu erhöhen. Morris erwischte Goalie Hopfgartner am kurzen Pfosten. Doch dann gönnten sich die Towerstars in der Abwehr eine zu große Pause. Innerhalb von knapp fünf Minuten stellten die Gastgeber nach Fehlern der Towerstars auf 4:3. Cabana glich in der 51. Minute zwar wieder aus, aber vier Minuten vor Schluss gelang Bruneck das 5:4.

Info: Die Spieler der Ravensburg Towerstars präsentieren sich ihren Fans am Samstag bei „Ravensburg spielt“ in der Innenstadt. Von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr geben die Eishockey-Profis am Stand des EV Ravensburg auf dem Marienplatz Autogramme. Die Towerstars weisen ihre Fans außerdem darauf hin, dass die Vorkaufsfrist für Sitzplatzsponsoren am Donnerstag, 13. September, abläuft. Bis dahin können bisherige Dauerkarteninhaber ihre neuen Saisontickets noch reservieren lassen. Danach gehen die Tickets in den freien Verkauf . (sz)