Towerstars treffen im Halbfinale auf Kaufbeuren

Das Traum-Halbfinale ist perfekt: Die Ravensburg Towerstars treffen in den DEL2-Play-offs auf den ESV Kaufbeuren. Der ESVK gewann das entscheidende Viertelfinale gegen die Lausitzer Füchse am Sonntagabend mit 4:1, zuvor war Meister Bietigheim Steelers überraschend an den Dresdner Eislöwen gescheitert. Spiel eins des brisanten Allgäudells zwischen den Towerstars und Kaufbeuren findet am Mittwoch (Los geht’s bereits um 19.30 Uhr) in der Ravensburger CHG-Arena statt, die zweite Partie ist am Freitag in Kaufbeuren.

„Das ist doppelt schön“, kommentierte Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan die anstehenden Duelle gegen den Rivalen aus Kaufbeuren. Erstens habe Ravensburg das Heimrecht wie im Viertelfinale gegen den EC Bad Nauheim auf seiner Seite, zweitens seien durch die Derbykonstellation „intensive, emotionale und spannende Spiele“ garantiert. „Für die Fans hätte es nicht besser laufen können“, sagte Schan, der mit ausverkauften Partien rechnet. Er empfahl allen, die in die Arena wollen, schleunigst Tickets zu besorgen.

Gegen 19.30 Uhr wussten am Sonntag alle Eishockeyfans in Ravensburg zumindest, dass sie am Mittwoch das nächste Heimspiel haben würden. Denn durch die just in diesem Moment feststehende 2:3-Niederlage der Bietigheim Steelers gegen die Dresdner Eislöwen war klar: Entweder der ESV Kaufbeuren oder die Lausitzer Füchse würden der Ravensburger Gegner im Halbfinale – und gegen beide hätten die Towerstars als Hauptrundendritter das so geliebte Heimrecht. Da zu diesem Zeitpunkt Kaufbeuren bereits mit 3:0 führte, durfte Vorfreude aufkommen.

Um kurz nach 20.30 Uhr war das Traum-Halbfinale dann perfekt.