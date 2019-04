Towerstars-Torwarttrainer: „Wir haben jetzt eine Riesenchance“

Die Ravensburg Towerstars stehen dicht vor der Meisterschaft in der DEL2. Den entscheidenden vierten Sieg könnten sie schon am Freitag (19.30 Uhr) bei den Löwen Frankfurt holen. Wie sich so ein Titelgewinn anfühlt, hat der heutige Towerstars-Torwarttrainer und frühere Ravensburger Goalie Christian Rohde (36) im Interview mit Michael Panzram verraten.

Herr Rohde, wie oft haben Sie in den vergangenen Wochen an die DEL2-Meisterschaft 2011 mit Ravensburg gedacht?

Nach der Hauptrunde sind erste Gedanken aufgekommen. Die sind dann im Verlauf der Play-offs stärker geworden. Die Serien gegen Bad Nauheim und Kaufbeuren haben das Gefühl bestärkt, dass es in dieser Saison mit der Meisterschaft klappen könnte.

Ist das Gefühl in den Finaltagen noch einmal stärker geworden?

Absolut. Ich vergleiche das mit der Vorfreude auf einen Urlaub. Man freut sich immer mehr darauf, je näher das Ziel kommt. Jetzt sind wir nur noch einen Sieg entfernt. Was heißt nur... wir können zwar schon an der Meisterschaft schnuppern. Aber da ist noch ein Stolperstein.

Ihr Anteil am Erfolg als Torwarttrainer ist nicht gerade unwesentlich, weil Jonas Langmann in den Play-offs bisher überragend hält. Wie zufrieden sind Sie mit ihm? Wie sehen Sie seine Entwicklung?

Wir arbeiten seit zwei Jahren zusammen. Ich bin der Meinung, dass Jonas auch letztes Jahr eine solide, konstante Saison gespielt hat. In diesem Jahr, auch wenn es nicht immer einfach war, noch hat er sich noch einmal gesteigert. Gerade in den Play-offs hat er noch eine Schippe draufgelegt. Wie man sich das als Trainer von einem ersten Torhüter wünscht. Wir haben sehr viel zusammengearbeitet. Jonas ist sehr wissbegierig. Er hat super mitgemacht. Das macht Spaß, wenn jemand die Vorschläge umsetzt, die man macht. Bis jetzt hat er es vom ersten Play-off-Spiel weg überragend gemacht. Das ist ein entscheidender Faktor dafür, dass wir soweit gekommen sind und eventuell noch weiter kommen.

Was macht das mit einem Spieler, wenn es in so eine entscheidende Saisonphase geht? Wie ist da die Gefühlswelt, wenn jeden zweiten Tag ein Spiel ansteht?

Die meisten Spieler hier in Ravensburg haben solche Drucksituationen schon erlebt. Bei mir war es so, dass ich immer sehr aufgeregt war. Man freut sich zwar, muss aber auch immer Höchstleistung bringen. Was uns gerade in die Karten spielt, sind die zwei Auswärtssiege in Frankfurt. Gerade die überragende Aufholjagd im zweiten Spiel hat Kräfte freigesetzt. Das kann noch einmal einen ganz neuen Impuls geben. Alle zusammen haben sich da rausgezogen, haben das Ding gedreht. Wenn man als Mannschaft an solchen Sachen wächst, kann man Bäume versetzen. Das war bei uns in der Meistersaison 2011 auch so.

Was würde die Spieler erwarten, wenn Sie diesen letzten Schritt tatsächlich gehen und den Titel gewinnen? Wie ist Ihre Erinnerung an den Titelgewinn mit den Towerstars im Jahr 2011?

Wir haben damals eine Woche lang gefeiert, haben nicht viel geschlafen, waren nur unterwegs, haben ein paar Bierchen getrunken. Es war einfach überragend. Für das Ravensburger Eishockey war das ein Meilenstein. Wir hatten davor schon jahrelang darauf hin gearbeitet. Und dann haben wir das Ding gewonnen - ausgerechnet gegen Schwenningen im Finale. Das war das i-Tüpfelchen. Danach war‘s eine riesengroße Party. Ausnahmezustand in Ravensburg. Wir waren nächtelang unterwegs. Das war eine sehr schöne Zeit. Deswegen wünsche ich das auch der Mannschaft jetzt wieder. Wir haben jetzt eine Riesenchance. Meister werden ist nichts Alltägliches. Das Gefühl ist nicht zu toppen.