Towerstars testen zweimal gegen Straßburg

Noch drei Testspiele, dann beginnt für die Ravensburg Towerstars der Alltag in der 2. Eishockey-Bundesliga. Endlich, ist Trainer Uli Liebsch versucht zu sagen. „Es ist schwierig, während der Testphase die Spannung hochzuhalten“, sagt Liebsch. „Vom Kopf her ist es mit der Zeit ermüdend, wenn es quasi um nichts geht.“

Am Freitag und am Sonntag geht es für die Towerstars gegen Etoile Noire Straßburg. „Ich habe noch nie gegen eine französische Mannschaft gespielt“, sagt Liebsch. „Sie spielen allerdings in der höchsten Liga, die sollten wir schon ernstnehmen.“ Immerhin hat Straßburg zuletzt in einem Testspiel den EHC Basel – gegen den auch Ravensburg testete – 1:0 bezwungen. Verzichten wird Liebsch beim Heimspiel (Fr, 20 Uhr) noch auf seine Stürmer Frederik Cabana und Tobias Samendinger. Beide waren in dieser Woche bereits wieder im Training, sollen heute aber geschont werden. Bei der Partie in Straßburg am Sonntag (18.30 Uhr) sollen die Stürmer wieder auflaufen. Ersetzt werden Samendinger und Cabana am Freitag von den Katjuschenko-Brüdern, die mit Alexander Thiel die vierte Reihe bilden werden. Die weiteren Sturmreihen bilden heute Oravec, Wren und Thomson (Reihe eins), Schmidle, McLeod und Vogt (Reihe zwei) sowie Kimmel, Schmidt und Friedrich (Reihe drei).

Konstantin Schmidt, gekommen von den Bietigheim Steelers, hat bislang in den Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen. Beim 9:3 gegen den SV Ritten schoss der 21-Jährige zwei Treffer. Er mache einen guten Job auf dem Eis, sagt sein Trainer. „Er ist spielerisch und technisch stark, muss aber in den Zweikämpfen noch zulegen.“ Auch insgesamt zeigte sich Liebsch bereits vor einer Woche zufrieden mit seiner Mannschaft. Das 3:6 bei den Schwenninger Wild Wings ist für den Ravensburger Trainer dabei nur eine Randnotiz. „In unserer Verfassung hätten wir dieses Testspiel nicht gebraucht“, sagt Liebsch. Beim nächsten Treffen – unter Wettkampfbedingungen in der Liga – „werden wir anders auftreten“. Das erste Ligaduell der beiden Rivalen ist am 21. Oktober in der Ravensburger Eissporthalle.

Im Tor der Ravensburg Towerstars bekommt am Freitag wieder Matthias Nemec Einsatzzeit. Im „Rückspiel“ am Sonntag in Frankreich setzt Liebsch dann wieder auf seine Nummer eins, Christian Rohde.