Towerstars testen viermal in Folge zu Hause

Wer dieser Tage während eines Trainings der Ravensburg Towerstars die Eissporthalle betritt, ist fast versucht, seine Sonnenbrille aufzulassen. So hell war es noch nie. „Wahrscheinlich ist es jetzt im Training sogar heller als vergangene Saison bei Spielen“, sagt Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger lachend. Dabei laufen die neuen Lampen in der Eissporthalle beim Training noch nicht mal auf vollen Touren.

Die neue Beleuchtung wurde in der Sommerpause angebracht und war notwendig, damit etwa in Zukunft weiter Eishockey-Länderspiele samt TV-Übertragung in der Eissporthalle möglich sind. Neu sind jedoch nicht nur die Lampen, neu sind auch einige Profis auf dem Eis. „Die neuen Spieler haben sich gut integriert“, sagt Ehrenberger. Goalie Michael Boehm, der Verteidiger Pawel Dronia und die Stürmer Olivier Hinse, Thomas Merl, Robbie Czarnik und Andreas Driendl sind zu den Towerstars gewechselt. „Wir haben die Zeit im Trainingslager gut genutzt“, meint Ehrenberger. „Sowohl sportlich als auch drum herum.“

Nachwuchsspieler mit dabei

Zunächst starteten die Ravensburger auf dem Eis in Lustenau, in der vergangenen Woche war das Trainingslager in Latsch (Südtirol). „Die Jungs haben sehr gut mitgezogen“, lobt Ehrenberger. „Jetzt ist es aber schön, dass wir wieder zu Hause trainieren können.“ Mit vielen Leuten. Denn während der Sommerferien dürfen einige der DNL-Nachwuchsspieler des EV Ravensburg bei den Profis mittrainieren. Auch Alexander Rusch, hauptamtlicher Trainer des EVR, stand am Mittwoch mit Jiri Ehrenberger zusammen auf dem Eis. Das Ziel dieser Maßnahme ist für Ehrenberger klar: „Für die Jungs ist es natürlich ein Riesensprung. Ich hoffe, sie nehmen etwas mit.“

In dieser Woche wird – wie in Latsch – täglich sehr hart trainiert. Die Ergebnisse der Testspiele am Wochenende sind für Ehrenberger daher nur zweitrangig. Gefordert werden die Towerstars allemal. Am Freitag um 20 Uhr geht es gegen den österreichischen EBEL-Club Dornbirn Bulldogs, am Sonntag gegen den DEL2-Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt. „Sie werden uns alles abverlangen“, meint Ehrenberger. So wie zuletzt auch die Schwenninger Wild Wings aus der DEL (4:5 nach Verlängerung) und der HC Thurgau (3:2). „Das waren bereits sehr gute Tests“, sagt der Towerstars-Trainer.

Eiszeit für beide Torhüter

Auch am Wochenende wird er allen verfügbaren Spielern Einsatzzeiten geben. Im Tor bekommt neben der Nummer eins Jonas Langmann auch der Back-up Michael Boehm wieder eine Chance, sich zu zeigen. Dornbirn schloss die EBEL-Hauptrunde in der vergangenen Saison als Siebter ab und scheiterte im Play-off-Viertelfinale am EC Red Bull Salzburg. Frankfurt war Dritter nach der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 und musste sich im Halbfinale dem späteren Meister Bietigheim Steelers mit 2:4 geschlagen geben.