Towerstars testen in neuem Wettbewerb gegen drei DEL2-Konkurrenten

Ursprünglich sollte die Saison in der Deutschen Eishockeyliga 2 (DEL2) am 2. Oktober beginnen. Aufgrund der weiterhin unsicheren Situation in der Corona-Pandemie hat die Liga Mitte August beschlossen, den Auftakt noch einmal nach hinten zu verschieben. Sollte es die Situation zulassen, ist der erste Spieltag nun für den 6. November geplant. Durch die Verschiebung hat sich nicht nur der Termindruck im Spielplan erhöht, auch die Vorbereitungsphase wurde deutlich verlängert. Die Ravensburg Towerstars haben sich deshalb mit den DEL2-Clubs ESV Kaufbeuren, Heilbronner Falken und Bietigheim Steelers zusammengetan und den „Get Ready Cup“ ins Leben gerufen. Das teilten die Towerstars am Freitagabend mit.

Alle vier Mannschaften werden in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten, um einen Turniersieger zu küren. Der neue Wettbewerb soll den Teams die Möglichkeit geben, unter gewissem Wettkampfcharakter zu spielen. Auch können die Clubs gemeinsam mit den Zuschauern die Hygienekonzepte der jeweiligen Arenen auf die Probe stellen.

„Klar ist allen beteiligten Clubs, dass diese Testspiele ein absolutes Novum darstellen. Die Verantwortlichen der Teams sind daher froh, dass unter regionalen Gesichtspunkten mit relativ kurzen Anfahrtswegen getestet werden kann“, heißt es in der Pressemitteilung der Towerstars. Weitere Informationen zum konkreten Spielplan sowie zur Zuschauerkapazität und verfügbaren Tickets sollen zeitnah veröffentlicht werden.

Die Ravensburg Towerstars haben im Rahmen der Vorbereitung zudem zwei weitere Begegnungen gegen den Oberligisten ECDC Memmingen sowie den DEL-Kooperationspartner Krefeld Pinguine geplant.