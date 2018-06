Towerstars taumeln weiter

Unfassbare Leistungsschwankungen zeigten die Ravensburg Towerstars am Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Dem klasse herausgespielten 4:1-Sieg am Freitag gegen den ESV Kaufbeuren im Derby folgte nach desolatem Auftritt eine peinliche 3:4-Pleite beim Tabellenschlusslicht Heilbronn.

Genauso (unfassbar) unterschiedlich war die Analyse des Trainers: „Ich bin sehr zufrieden, endlich wieder drei Punkte – das war heute eine Teamleistung“, sagte Naud am Freitag, „jeder hat alles gegeben, die Laufbereitschaft war da.“ Etwas anders klang das Ganze dann am Sonntag: „Ich habe bisher noch nicht von einer Mannschaft gesprochen, denn es ist noch keine Mannschaft“, sagte Naud dann, „die Spieler arbeiten nicht füreinander, sie sind egoistisch.“ Naud sprach von einer „Schande für den Verein“ und von Respektlosigkeit gegenüber dem Gegner.

Da ist dem Ravensburger Trainer also mal ordentlich die Hutschnur hochgegangen. Normalerweise stellt sich der gutmütige Kanadier ja regelmäßig vor seine Spieler, auch wenn sie noch so schlecht spielen. Jetzt hagelte es mal öffentlich Kritik. Einerseits seltsam, da noch in der Woche zuvor „Ruhe bewahren“ das permanent wiederholte Mantra war. Jetzt also der Paradigmenwechsel in Richtung mal ordentlich draufhauen. Das macht den Kanadier andererseits sehr sympatisch, dass er auch mal Dampf ablässt und die Dinge beim Namen nennt. Jetzt müssen die Spieler aber endlich zeigen, dass sie verstanden haben, was Naud und der Verein von ihnen wollen, denn oft kann der Trainer so einen Auftritt wie bei der Pressekonferenz in Heilbronn nicht wiederholen. „Solange diese Spieler nicht als Mannschaft auftreten, werden sie keinen Erfolg haben, egal, wer der Trainer ist“, war ein bezeichnender Satz von Dany Naud.

„Der Trainer hat mal sein Herz sprechen lassen“, sagt Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan zu den deutlichen Worten von Trainer Naud, „er steht ja auch in der Verantwortung.“ Schan kann die harsche Kritik durchaus nachvollziehen, „ich muss ihm in vielen Punkten beipflichten“, sagte er, „so kann man nicht auftreten“, sagte Schan zum Spiel in Heilbronn. Man müsse jetzt vor allem daran arbeiten, dass die Mannschaft wieder eine Einheit werde auf dem Eis. Man habe die kämpferischen Tugenden am Sonntag wieder vermissen lassen. „Die Mannschaft ist jetzt gefordert.“

Vor allem die sogenannten Leistungsträger seien jetzt gefordert. Mathieu Tousignant in der zweiten Reihe ausgenommen, sind die Kontingentspieler Brian Roloff, Riley Brace und Neuzugang Zach O’Brien derzeit Ausfälle. Letzterer genießt nach erst ein, zwei Wochen Teamzugehörigkeit noch Schonfrist. Nicht einmal beim 4:1-Sieg gegen Kaufbeu-ren konnte die „Top-Reihe“ einen Scorerpunkt beisteuern, am Sonntag in Heilbronn war es ein mageres Tor von O’Brien, insgesamt viel zu wenig. Diese Reihe steht auch die meiste Zeit in Überzahl auf dem Eis, ebenso erfolglos. 8,8 Prozent Trefferquote im Powerplay sind ein unterirdischer Wert. Ohne Powerplay und ohne erste Reihe wird es dann eben schwierig in der DEL 2, auch beim Tabellenletzten ...

Den Trainer erreiche die Mannschaft nach wie vor, betont Rainer Schan. „Wenn wir das Gefühl hätten, die Spieler hörten dem Trainer nicht zu, müssten wir uns Gedanken machen“, sagt der Geschäftsführer. Das sei aber nicht der Fall, ein Trainerwechsel sei absolut kein Thema. Auch wenn der Geschäftsführer seiner Aussage von letzter Woche, bei den Towerstars sei noch nie ein Trainer entlassen worden, mittlerweile hinzufügt: „Irgendwann ist dann immer das erste Mal.“ Damit befasse man sich aber nicht, „ich bin nach wie vor überzeugt vom Trainer“. Man arbeite jetzt daran, aus der Mannschaft „wieder einen verschworenen Haufen zu machen“. Der eine oder andere egoistische Spieler schaue nur auf seine Scorerpunkte, „das muss aus den Köpfen raus“. Natürlich sei man mit der bisherigen Saison nicht zufrieden, „aber das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen“.