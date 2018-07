Towerstars starten mit Heimspiel gegen Dresden

Die DEL2 hat am Montag den finalen Spielplan der neuen Eishockey-Saison 2018/19 veröffentlicht. Für die Ravensburg Towerstars beginnt die neue Punkterunde am Freitag, 14. September, mit einem Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der neue Spielplan bietet aus Ravensburger Sicht gleich einmal eine Besonderheit: Am zweiten Spieltag sind die Oberschwaben spielfrei. Das für Sonntag, 16.September angesetzte Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies wurde auf den Einheitsfeiertag am 3. Oktober verlegt. Auf attraktives Eishockey können sich die Towerstars und die Zuschauer auch Ende November einstellen. Im Zeitraum vom 27.bis 30. November tragen die Towerstars gleich drei Heimspiele aus, Gegner sind Bad Nauheim, Kassel und Frankfurt.

Mit Spannung werden viele Fans sicherlich auf die Weihnachts- und Jahreswechselzeit blicken, in der Heim- und auch Auswärtsspiele natürlich besonders attraktiv sind. Einen Tag vor Heiligabend ist der EHC Freiburg zu Gast in der Ravensburger Eissporthalle, am zweiten Weihnachtstag treten die Towerstars beim ESV Kaufbeuren an. Auch einen Tag vor Silvester dürfen sich die Eishockeyfreunde in Oberschwaben auf ein Heimspiel freuen. Zu Gast sein werden die Bayreuth Tigers.

Der Start der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) in die Saison 2018/19 verspricht gleich am ersten Wochenende auch in der Gesamtbetrachtung der Liga spannende und emotionsgeladene Duelle: Zum Liga-Start am Freitag, 14. September, erwartet den DEL2-Debütanten SC Deggendorf kein geringerer Gegner als der amtierende Meister. Deggendorf wird das Eröffnungsspiel bei den Bietigheim Steelers bestreiten. Vor der Partie wird zur Eröffnung der Saison auch der originale Meisterpokal durch die Ligagesellschaft zurückgenommen – und der Kampf um den DEL2-Titel wird eingeläutet.

Letztes Spiel in Kaufbeuren

Eine kleine Pause für die 14 DEL2-Clubs wird es vom 5. bis 15. November im Rahmen des Deutschland-Cups in Krefeld geben. Die Zeit um Weihnachten wird dieses Jahr gewohnt intensiv ausfallen. Einen Tag vor Heiligabend werden sich die Clubs mit einem Sieg selbst beschenken wollen. Insgesamt wird es im Zeitraum vom 21. Dezember bis zum 2. Januar sechs Spieltage geben. In dieser Saison, die spielintensive Zeit um den Jahreswechsel herausgenommen, wird es zudem zwei reguläre Dienstags-Spieltage geben. Die Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 3. März. Die Towerstars sind zum Derby beim ESV Kaufbeuren zu Gast. Die danach folgenden Endrunden beginnen mit den Pre-Playoffs am 8. März. Der Nachfolger der Bietigheim Steelers ist spätestens am 30. April gefunden.