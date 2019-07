Towerstars starten den Verkauf der Meisterdauerkarten

Die Sommerpause bei den Ravensburg Towerstars neigt sich dem Ende zu. Anfang August wird die neu formierte Mannschaft in die Vorbereitung auf die Saison 2019/20 in der Deutschen Eishockey-Liga 2 starten. Beim amtierenden Meister der DEL2 hat nun der Verkauf der Dauerkarten begonnen. Auf den Dauerkarten wird an die Erfolgssaison erinnert, auf einer Seite steht „Champion 2019“.

Los geht der Verkauf am Donnerstag um 10 Uhr im Fanshop in der Marktstraße 41. Erhältlich sind ab diesem Zeitpunkt Dauerkarten für Steh- und Sitzplätze. Bei den vorreservierten Sitzplätzen gilt es laut Mitteilung der Towerstars zu beachten, dass die Dauerkarten bis Samstag, 17. August, abgeholt werden müssen. Ansonsten gehen die Plätze ab 19. August in den freien Verkauf.

Bei den Dauerkarten sind vier Vorbereitungsspiele sowie 26 Heimspiele der DEL2-Hauptrunde enthalten. Zudem dürfen Fans mit diesen Tickets 15 Minuten früher in die CHG-Arena und erhalten einen Rabatt von zehn Prozent auf ein Fantrikot der neuen Saison. Inhaber von Saisonkarten erhalten zudem ein Vorkaufsrecht auf alle Heimspieltickets in den Play-offs.

Mit dem Start des Dauerkartenverkaufs gelten für den Fanshop in der Marktstraße 41 ab sofort auch neue Öffnungszeiten. Diese gelten voraussichtlich bis 31. August: Donnerstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Am Rutensonntag, 21. Juli, gibt es im Festzelt in der Möttelinstraße ab 10 Uhr ein Fanfest. Mit dabei sein werden einige Spieler, die bereits in Ravensburg sind, sowie das neue Trainerteam mit dem neuen Cheftrainer Tomek Valtonen und den Co-Trainern Kasper Vuorinen und Marc Vorderbrüggen. Neben Gesprächen stehen die Towerstars für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung. Es gibt auch etwas zu gewinnen.