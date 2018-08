Towerstars sind wieder in Latsch im Trainingslager

Einen wichtigen Grundstein der Vorbereitung legen die Ravensburg Towerstars mit einem fünftägigen Trainingslager in Latsch/Südtirol. Dort war die Mannschaft schon im Vorjahr. Seit Montagmittag hat das Team von Trainer Jiri Ehrenberger das Teamhotel, ihre Kabinen und die Funktionsbereiche bezogen.

Nach rund vierstündiger Fahrt blieb dem Team und den Funktionären etwas Zeit zum Durchschnaufen und Mittagessen, um 14.30 Uhr starteten allerdings schon die Vorbereitungen im Eisforum für das erste Eis-training am späten Nachmittag. „Wir wollen uns in dieser umfangreichen Woche verstärkt jetzt auch Themen wie dem Powerplay und Penaltykilling annehmen und in Abstimmung kommen“, sagt Towerstars Trainer Jiri Ehrenberger. Auch mit den Erkenntnissen des ersten Testspiels in Lustenau will der Coach verstärkt Spielsituationen optimieren.

Während die Trocken- und Eiseinheiten am späten Nachmittag vom gesamten Team absolviert werden, formieren sich jeweils vormittags zwei Gruppen. Im Wechsel nehmen sich Trainer Jiri Ehrenberger und Athletikcoach Martin Kiechle den Spielern in methodischen Trainingsinhalten an. „Wir setzen die Prioritäten hier klar auf ein Ausdauer-Kraft-Zirkeltraining und fahren da mit verschiedenen Intervallen – mal muskulär, mal Herz-Kreislauf belastend“, erklärt Martin Kiechle.

Der Fokus liege dabei vor allem auf den Rumpfbereich, da die Beine ja beim anschließenden Eistraining entsprechend gefordert werden. Zusammen mit den sechs EVR-Nachwuchstalenten, dem gesamten Trainer-, Management- und Funktionsteam umfasst der Towerstars-Tross in Latsch über 40 Personen. Bis Freitagmittag weilen die Towerstars in Latsch.

Bodenseecup in Kreuzlingen

In Ravensburg zurück gestaltet sich die Pause nur kurz, denn bereits am Samstagvormittag geht es weiter nach Kreuzlingen in die Schweiz. Dort steht für die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger das Vorbereitungsturnier „Bodenseecup“ auf dem Programm. Im Vorrundenspiel um 15.30 Uhr treffen die Towerstars auf den DEL-Club Schwenninger Wild Wings, je nach Ausgang dieser Partie sowie des Abendspiels heißt der Gegner am Sonntag entweder Thurgau oder Kloten – beides Vertreter aus der Schweizer Nationalliga B.