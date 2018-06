Towerstars schießen Rosenheim mit 6:2 ab

Die Ravensburg Towerstars haben sich am Freitagabend mit einem 6:2-Sieg gegen die Starbulls Rosenheim eindrucksvoll zurückgemeldet im Kampf um die vorderen Plätze in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Towerstars-Trainer Petri Kujala hatte sein Team neu formiert, die Ravensburger konnten gegen den Tabellendritten kämpferisch und spielerisch überzeugen.

Nach zuletzt fünf Niederlagen aus sechs Spielen baute Towerstars-Trainer Petri Kujala seine Angriffs-Reihen um. Neuzugang Stefan Chaput spielte in Reihe eins mit Justin Kelly und Radek Krestan. Chaput schlich sich gleich in der ersten Minute weg und konnte nur per Foul am Torschuss gehindert werden. Rosenheims Josef Frank musste auf die Strafbank, in dieser Szene hätte man auch Penalty geben können. In Reihe zwei spielte Dustin Cameron mit Daniel Menge und Christopher Oravec, in Reihe drei Stefan Vogt mit Marko Friedrich und Konstantin Schmidt. Tobias Bräuner und Yannik Baier mussten als überzählige Stürmer zuschauen. In der Abwehr bekamen die Towerstars mit Manuel Kindl ihren sechsten Verteidiger von den Augsburg Panthern per Förderlizenz. Rosenheims Trainer Franz Steer schickte vier Sturmreihen auf Eis.

Kein Tor im ersten Drittel

Dennoch waren es zunächst die Ravensburger, die das Heft in die Hand nahmen. Das Powerplay ab der 1. Minute brachte zwar nur zwei harmlose Fernschüsse ein, dennoch blieb Ravensburg am Drücker. In der 6. Minute kam Radek Krestan im Slot frei zum Schuss, in der 8. Minute Stefan Vogt von der rechten Seite. Aber Rosenheims Goalie Pasi Häkkinen war zunächst noch auf dem Posten. In der 11. Minute jubelten die Ravensburger Zuschauer zwar, als die Scheibe im Rosenheimer Kasten lag, allerdings zählte der Treffer nicht, da ein Ravensburger Handpass vorausgegangen war. Die Starbulls setzten den einen oder anderen Konter, konnten Ravensburg aber im ersten Drittel nicht wirklich gefährlich werden. In der 16. Minute hatten die Towerstars Pech, als der Pfosten für Häkkinen rettete.

Im zweiten Drittel bekamen die Zuschauer endlich Tore zu sehen. Den besseren Start erwischten dabei die Starbulls. In der 23. Minute hielt Robin Weihager von der blauen Linie drauf, Towerstars-Goalie Christian Rohde wehrte zur Seite ab und Max Hofbauer verwertete den Rebound am linken Pfosten zum 1:0 für die Bayern. Nur 12 Sekunden später schlug die Scheibe auf der anderen Seite ein. Radek Krestan verwertete ein Zuspiel von Stefan Chaput aus kurzer Distanz zum Ausgleich, da waren die Rosenheimer in Gedanken noch beim Jubeln.

Die Starbulls blieben aber weiter am Drücker und schnürten die Towerstars teilweise im eigenen Drittel ein, aber die Schüsse waren zu ungenau. Mitten in die Rosenheimer Drangperiode setzten die Towerstars dann einen starken Angriff: Über Matt Kelly und Daniel Menge kommt die Scheibe zu Christopher Oravec in die Mitte, der schaut sich die Ecke aus und verwandelt mit einem überlegten Schuss zur Ravensburger Führung. Ab der 31. Minute kombinierte Ravensburg stark im Powerplay, Radek Krestan bekommt den Puck auf der linken Seite und kann die Scheibe in aller Ruhe unter Pasi Häkkinen durchschieben zum 3:1. Rosenheim machte es den Towerstars jetzt verdammt leicht. In der 35. Minute schnappt sich Daniel Menge die Scheibe und schiebt sie aus der Mitte lässig ins rechte Eck zum 4:1, die Starbulls-Abwehr war jetzt völlig konfus. In der 38. Minute setzte Ravensburg noch einen drauf: Gerade war eine Rosenheimer Strafzeit abgelaufen, da ließ Simon Sezemsky einen Schuss von der blauen Linie los. Häkkinen wehrt die Scheibe nach vorne ab und Christopher Oravec drückt den Puck mit der Rückhand ins Tor zum 5:1.

Zum Schlussdrittel stellte Steer Timo Herden für den unglücklichen Häkkinen ins Tor. In der 44. Minute nutzten die Starbulls eine Überzahl, Stefan Gottwald hämmerte die Scheibe von der blauen Linie ins Tor. Ab der 49. Minute feuerten die Starbulls wieder aus allen Rohren im Powerplay, aber „Bazi“ Rohde hielt den Drei-Tore-Vorsprung fest. In der 57. Minute sorgte Towerstars-Torjäger Justin Kelly in Überzahl für den Schlusspunkt zum 6:2 mit einem Schuss aus dem Gewühl heraus.

Ravensburg bleibt nach dem stark herausgespielten Sieg zwar auf Platz sechs der Tabelle, verkürzt den Rückstand auf Rosenheim aber auf vier Punkte.