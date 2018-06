Towerstars: Oravec springt für Krinner ein

Ohne Cheftrainer Toni Krinner gehen die Ravensburg Towerstars ins vorletzte Wochenende der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Krinner musste sich Gallensteine entfernen lassen. Die Verantwortung an der Trainerbank übernimmt am Wochenende Co-Trainer Christopher Oravec, unterstützt wird er von Marcus Bleicher.

In der vergangenen Woche klagte Krinner über Schmerzen, nach dem Essen wurde ihm laut Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan häufiger schlecht. Nach einem Arztbesuch war die Ursache klar – am Donnerstagvormittag wurden Krinner im Krankenhaus die Gallensteine entfernt. „Das ist natürlich unglücklich“, sagt Schan. „Aber Orca (Co-Trainer Oravec, Anm. der Red.) wird die Mannschaft genauso führen und die nötigen Punkte holen.“

Heimrecht für Pre-Play-offs

Als Minimalziel für die verbleibenden fünf Hauptrundenspiele haben sich die Ravensburger das Heimrecht für die Pre-Play-offs gesetzt. Bedeutet, die Towerstars müssten Siebter oder Achter werden. Zwar ist theoretisch auch noch Platz sechs und damit die direkte Play-off-Viertelfinalteilnahme möglich. „Da brauchen wir aber viel Schützenhilfe“, sagt Oravec. Kaufbeuren als Tabellensechster (79 Punkte) hat zwar ein Spiel mehr absolviert als Ravensburg, aber auch sieben Punkte mehr. Die Lausitzer Füchse als Fünfter haben 80 Zähler. „Das Heimrecht für die Pre-Play-offs haben wir dagegen selber in der Hand“, so Schan. Der Siebte spielt ab Dienstag, 7. März, im Modus „best of three“ gegen den Tabellenzehnten. Der Achte trifft auf den Neunten. Wer sich in den jeweils maximal drei Partien durchsetzt, steht im Play-off-Viertelfinale.

Mychan überzähliger Ausländer

Abgesehen vom fehlenden Cheftrainer sieht es personell bei den Towerstars für das Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen die Dresdner Eislöwen gut aus. „Wir sind gut aufgestellt, ich bekomme vier Reihen zusammen“, freut sich Oravec. Zwar ist noch nicht klar, ob Hans Detsch aus Augsburg zur Verfügung stehen wird, aber sowohl Maximilian Kolb als auch Philipp de Paly könnten aus der Verteidigung in den Sturm wechseln. Jesse Mychan ist wieder im Training, ist gegen Dresden aber als überzähliger Ausländer draußen. „Zur Not hätte er spielen können“, meint Oravec. „Aber so müssen wir kein Risiko eingehen.“ Denn in der vergangenen Woche zeigten die Kontingentstürmer Mathieu Tousignant, Ivan Rachunek, Adam Lapsansky und Brian Roloff gute Leistungen. „Wir werden mit der gleichen Aufstellung ins Wochenende gehen“, verrät Oravec.

Weil Oravec nicht im Besitz der A-Lizenz ist, bekommt er am Wochenende Unterstützung von Marcus Bleicher. Denn die DEL-2-Regeln schreiben vor, dass ein A-Lizenztrainer bei einem Pflichtspiel an der Bande stehen muss. Bleicher, zuletzt als Trainer im Nachwuchs des EV Füssen aktiv, hilft den Towerstars kurzfristig aus. Sowohl gegen Dresden als auch am Sonntag um 17 Uhr in Kassel steht Bleicher mit Oravec hinter der Bande. Der 49-jährige Bleicher ist befreundet mit Krinner und trainierte auch schon den SC Riessersee und den ESV Kaufbeuren. Für eine Saison war der Stürmer 2005/06 sogar beim EV Ravensburg. Am Dienstag, wenn die Towerstars um 20 Uhr den EHC Bayreuth empfangen, soll Krinner wieder zurück in Ravensburg sein. „Am liebsten wäre er schon am Sonntag zurückgekommen“, sagt Schan. „Er soll sich aber komplett erholen.“

Keine Fehler machen

Gegen den Tabellenvierten Dresden wollen die Towerstars am Freitagabend dort anknüpfen, wo sie gegen den SC Riessersee aufgehört haben. „Das war eine gute Defensivleistung, eine sehr gute Torwartleistung und eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagt Max Brandl. „Jeder hat sich an die Vorgaben gehalten.“ In den vergangenen Wochen sei es häufiger so gewesen, dass die Towerstars wegen individueller Fehler Punkte verloren haben. Die darf sich Ravensburg gegen die Eislöwen nicht leisten. „Dresden hat eine sehr talentierte Offensive“, meint Oravec. Wir dürfen die Stürmer nicht zur Entfaltung kommen lassen.“ Auch wenn die Towerstars Platz sechs nicht mehr aus eigener Kraft schaffen können – die Tabelle haben die Ravensburger im Blick. „Das gehört zum Einmaleins der Traineraufgaben“, sagt Oravec. „Gerade wenn es um uns herum so verdichtet zugeht.“

Mehr entdecken: Towerstars setzen zum Endspurt an

Mehr entdecken: Towerstars holen sich auswärts drei Punkte

Mehr entdecken: Brian Roloff gibt Comeback gegen Weißwasser

Mehr entdecken: Towerstars kassieren knappe Niederlage

Mehr entdecken: Towerstars wollen Revanche

Lorem ipsum dolor sit amet...