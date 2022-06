Towerstars laden zur Ausbildungsbörse in die CHG-Arena

In der Ravensburger CHG-Arena gibt es am Dienstag, 5. Juli, eine Ausbildungsbörse für noch freie Ausbildungsstellen für den Start im September 2022 und 2023. Diese haben die Ravensburg Towerstars in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg und der Stadt Ravensburg unter dem Motto „Crunchtime für deine Berufswahl – Jetzt Ausbildungsplatz klarmachen!“ initiiert.

Dort, wo sonst die Towerstars Cracks übers Eis jagen, präsentieren laut Pressemitteilung der Towerstars 64 Unternehmen, Behörden und Arbeitgeber aus unterschiedlichen Branchen ihre Möglichkeiten einer Ausbildung und den beruflichen Entwicklungschancen. Das Angebot sei gleichermaßen für Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern interessant, die bereits ungefähre Vorstellungen ihres Wunsch-Jobs haben oder eventuell noch unschlüssig und somit dankbar für Impulse sind.

Interviews und Moderationen runden die Ausbildungsbörse ab. Auch Towerstars Spieler werden für Kurzinterviews und Autogramme zu Gast sein. Zudem gibt es Führungen hinter die Kulissen der CHG-Arena sowie sportive Aktionen wie zum Beispiel Puck-Torwandschießen.