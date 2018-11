Towerstars kommen mit Anlauf zum Optimum

Sechs Punkte am ersten Wochenende nach der Länderspielpause. Das liest sich gut. Doch in beiden Partien des Wochenendes mussten die Ravensburg Towerstars nach dem ersten Drittel einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Der Erfolg von nunmehr 15 Siegen aus 17 Spielen hat aber beim DEL-2-Spitzenreiter für ausreichend Selbstvertrauen gesorgt, um bei solchen Spielständen nicht nervös oder sogar panisch zu werden. Heute Abend messen sich die Towerstars mit dem amtierenden Meister.

„Klar ist es nicht schön, wenn man solche Chancen auslässt“, meinte Trainer Jiri Ehrenberger, angesprochen aufs erste Drittel am Sonntag in eigener Halle gegen die Eispiraten Crimmitschau. „Aber wichtig ist, wie es nach 60 Minuten stand.“ Und da hatte Ehrenberger dann wieder alle Argumente auf seiner Seite. 7:2 siegte Ravensburg gegen die Sachsen. Nach dem 5:4 am Freitag bei den Bayreuth Tigers machten die Towerstars damit das nächste Sechs-Punkte-Wochenende perfekt.

Dabei lief bei Weitem nicht alles perfekt in diesen beiden Spielen. „Wir hatten in der Verteidigung Eins-gegen-zwei-Situationen oder zwei gegen drei, wir haben nicht gut reingefunden ins Spiel“, meinte Ehrenberger über das Startdrittel in Bayreuth. Nach und nach setzte sich aber die Qualität der Ravensburger durch. „Alle vier Reihen sind torgefährlich“, lobte Tigers-Trainer Petri Kujala. „Ravensburg ist momentan die beste Mannschaft der Liga.“

Ähnlich äußerte sich Kim Collins, Trainer der Eispiraten Crimmitschau, nach der 2:7-Niederlage seiner Mannschaft am Sonntag. „Ravensburg ist eine läuferisch gute Mannschaft, offensiv sind sie unglaublich. Ich glaube, dass sie oben bleiben werden.“ Seine Mannschaft hatte im ersten Drittel sehr gut dagegengehalten, verlor im zweiten und speziell im dritten Drittel dann aber den Zugriff. „Wir haben nur noch zugeschaut, dann kommt so ein Ergebnis heraus.“

Am Sonntag in der Eissporthalle war zwar im Vergleich zum Freitag Schwenningens Förderlizenzspieler Julian Kornelli nicht im Aufgebot der Towerstars. Doch die nach der Länderspielpause und der Verletzung von Thomas Merl umgestellten Reihen funktionierten am Sonntag schon besser als am Freitag. „Ich habe drei Reihen umgestellt, das braucht schon ein bisschen Anlaufzeit“, meinte Ehrenberger. „Aber es war gegen Crimmitschau schon viel besser als in Bayreuth.“ Ohne Kornelli bekamen Tim Brunnhuber und Daniel Schwamberger in der vierten Reihe einen wechselnden Partner, meist Daniel Pfaffengut oder Ilkka Pikkarainen. „Auch diese Reihe hatte sehr viele Anteile im Angriffsdrittel“, lobte Ehrenberger. Bis Anfang Dezember kann der Towerstars-Trainer auf vier Reihen setzen, dann ist Brunnhuber für eine Woche bei der U20-Weltmeisterschaft in Füssen.

Der nächste Härtetest für die Towerstars ist bereits heute Abend um 20 Uhr in der Eissporthalle. Es geht im Nachholspiel gegen den amtierenden DEL2-Meister Bietigheim Steelers. Die verloren am Sonntag zu Hause mit 3:4 nach Verlängerung gegen die Dresdner Eislöwen. „Wir haben zu viele Strafen kassiert“, haderte Steelers-Trainer Hugo Boisvert. „Bei unserem kleinen Kader müssen wir cleverer sein und disziplinierter spielen.“ Aktuell fehlen den Steelers unter anderem die Ex-Ravensburger Frédérik Cabana und Shawn Weller sowie Max Lukes. Gegen Dresden hatte Boisvert daher nur zehn Stürmer und fünf Verteidiger zur Verfügung.