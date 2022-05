Towerstars könnten auf Ex-Coach Russell treffen

Die Ravensburg Towerstars haben weitere Eckpunkte ihrer Saisonvorbereitung fixiert. Auf dem Plan stehen unter anderem ein einwöchiges Trainingslager in Latsch sowie sieben Testspiele, zwei davon im Rahmen eines Turniers in Landshut. Das teilten die Towerstars am Montag mit.

Das neu formierte TowerstarsTeam wird in der ersten August-Woche in Ravensburg anreisen, wo es die Ausrüstung empfangen und sich den medizinischen Checks stellen wird. Am 8. August erfolgt dann der Startschuss für die Vorbereitung mit den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten auf dem neuen Eis der CHG-Arena.

Vom 15. bis 19. August absolviert das Team von Coach Tim Kehler wie schon in den Vorjahren ein Trainingslager in Latsch/Südtirol. Dort ist neben den zwei täglichen Eiszeiten und methodisch abgestimmten Trockentrainingseinheiten auch ausreichend Gelegenheit für das gemeinsame Kennenlernen und Teambuilding eingeplant.

Direkt vom Trainingscamp reisen die Towerstars zu ihren ersten beiden Testspielen der Vorbereitung nach Landshut. Sie nehmen hierzu am „Landshuter Brauhaus Cup“ teil und treffen am Samstag, 20. August, um 18.30 Uhr auf den Gastgeber EV Landshut. Je nach Ausgang dieser sicherlich attraktiven Testspiel-Begegnung kommt es am Folgetag entweder auf das Zusammentreffen mit den Augsburger Panther aus der DEL und Ex-Towerstars-Trainer Peter Russell oder dem slowenischen ICEHL-Vertreter HK Olimpija Ljubljana.

Neben der Turnierteilnahme in Landshut stehen für die Towerstars drei weitere Vorbereitungsspiele fest. Wie bereits gemeldet gibt es zum Einstieg in die Saisoneröffnungsfeier am 2. September um 18 Uhr einen Test gegen den DEL-Kooperationspartner, den ERC Ingolstadt. Zwei Tage später ist dann um 18.30 Uhr der EV Landshut zu Gast in der CHG-Arena. Am letzten Wochenende vor der Hauptrunde sind für das Team von Coach Tim Kehler zwei Auswärtsspiele in der Schweiz eingeplant, ein Termin ist bereits bestätigt. Am Freitag, 9. September sind die Towerstars um 19.45 Uhr beim EHC Olten aus der „Swiss League” zu Gast.