Towerstars-Goalie Hertel wechselt zum EHC Freiburg

Dass Goalie Jimmy Hertel die Ravensburg Towerstars verlassen würde, zeichnete sich bereits kurz nach dem Saisonende ab. Zu unzufrieden schien Hertel mit seiner Reservistenrolle. Als die Towerstars Mitte April auch noch Michael Boehm von den Tölzer Löwen verpflichteten, ging es eigentlich nur noch um die Frage, wann Hertel wechseln würde. Mit diesem Wechsel hat es nun bis Juli gedauert. Am Sonntag wurde bekannt, dass der 26-Jährige künftig für den Ravensburger Ligakonkurrenten EHC Freiburg auflaufen wird.

Bei den Towerstars kam Hertel in den vergangenen beiden Jahren nur auf 15 Einsätze. In der Saison 2017/18 stand er früh in der Saison einige Male zwischen den Pfosten, dann aber setzte Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger nur noch auf Jonas Langmann. Bevor er nach Ravensburg wechselte, hatte Hertel bereits bei mehreren Vereinen in der DEL gespielt, außerdem bei den Kassel Huskies in der DEL 2.

Jimmy Hertel, der in Freiburg das Trikot mit der Nummer 92 tragen wird, kommentierte den Wechsel so: „Nach den letzten zwei Jahren und auch meiner Verletzung ist es mir wichtig, mehr Spielpraxis zu sammeln. Ich freue mich sehr, Teil dieser Mannschaft zu werden. Ich habe immer gerne in Freiburg gespielt, die Fans und die Atmosphäre im Stadion sind toll. Die Organisation hat mich überzeugt und zudem ist der Standort Freiburg auch für meine kleine Familie perfekt.“

Sein neuer Verein freut sich auf ihn: „Wir waren mit Jimmy Hertel seit einiger Zeit in Kontakt und haben gespürt, dass er gerne nach Freiburg kommen möchte. Seine Verpflichtung versetzt uns in eine gute Lage. Auf der Torhüterposition sind wir künftig doppelt gut besetzt, ohne eine Lizenz für Kontingentspieler zu verbrauchen“, wird der EHC-Vorsitzende Werner Karlin zitiert. Neben Hertel haben die Freiburger bereits Matthias Nemec vom insolventen DEL2-Vizemeister SC Riessersee verpflichtet.