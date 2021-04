Towerstars gleichen Viertelfinalserie in der Verlängerung aus

Ravensburg Towerstars – Tölzer Löwen 3:2 n.V. (0:0, 1:2, 1:0/1:0)

Tore: 0:1 (28:20) Lubor Dibelka (Pfleger, Eberhardt), 1:1 (29:18) Patrick Seifert, 1:2 (35:01) Marco Pfleger (Tosto, McNeely), 2:2 (46:09) Joshua Samanski (Driendl, Henrion), 3:2 (61:19) Mathieu Pompei (Mayer)

Strafen: Ravensburg 4 Minuten, Bad Tölz 2 Minuten

Zuschauer: 0.

Serienstand: 1:1 (Best of Five)