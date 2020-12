Towerstars gewinnen vogelwildes Derby gegen Kaufbeuren

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Franziskanerinnen im Kloster Reute steigt weiter an.

Wie Klostersprecher Claus Mellinger auf SZ-Nachfrage berichtet, waren am Freitag insgesamt 50 Kloster-Schwestern an Corona erkrankt – damit hat sich die Zahl der Infizierten in den vergangenen beiden Tagen nochmals um zwölf erhöht. „Leider sehen wir auch die ersten schweren Verläufe. Beatmungspflichtig ist jedoch keine der betroffenen Schwestern“, skizziert Mellinger die Situation im Kloster.