Towerstars gewinnen Overtime-Krimi

Tölzer Löwen - Ravensburg Towerstars 1:2 n.V. (1:0, 0:0, 0:1/0:1)

Tore: 1:0 (17:31) Philipp Schlager (Pfleger, Schwarz), 1:1 (47:10) John Henrion (Sezemsky), 1:2 (86:03) Joshua Samanski (Hospelt)

Strafen: Tölz 9 Minuten + Spieldauer gegen Andreas Schwarz (wegen Check gegen Kopf), Ravensburg 12 Minuten

Zuschauer: 0

Serienstand: 1:2 (Best of Five).