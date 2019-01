Towerstars gewinnen auch das dritte Derby

Lange haben die Eishockeyfans auf einen überzeugenden Auftritt der Ravensburg Towerstars warten müssen. Am Sonntagabend war es ausgerechnet gegen den bisherigen DEL2-Tabellenführer ESV Kaufbeuren wieder soweit. 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) hieß es nach einem höchst unterhaltsamen Derby in der Ravensburger CHG-Arena. Den letzten ganz starken Eindruck hinterlassen hatten die Towerstars am 26. Dezember – beim 4:1-Erfolg in Kaufbeuren. So war es nun ein bisschen wie Weihnachten, was die 3171 Zuschauer geboten bekamen.

Da Goldhelm Andreas Driendl wieder gesund war, hatte Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger pünktlich zum brisanten Derby nach langer Zeit mal wieder vier volle Angriffsreihen und sieben Verteidiger zur Verfügung. Was das bewirken kann, zeigte sich schon im ersten Drittel. Voll konzentriert, voll motiviert, passsicher und spielfreudig traten die Towerstars auf, waren gedanklich immer den entscheidenden Tick schneller als die Kaufbeurer.

Belohnt wurde das Engagement mit einem frühen Tor. Olivier Hinse scheiterte noch an ESV-Goalie Stefan Vajs, Daniel Pfaffengut stocherte den Puck dann aber rein – 1:0 (4.). Ravensburg dominierte wie zu den besten Tagen in dieser lange so erfolgreichen Saison. Bis zum zweiten Treffer mussten sie aber drei Überzahlsituationen warten. Dann passte alles: Sören Sturm passte auf Driendl, der legte übers ganze Feld quer auf Mathieu Pompei, dieser wiederum traf genau links oben ins Eck an Vajs vorbei – 2:0 (14.). Weitere Chancen hatten die Towerstars in Serie. Besonders Robin Just sprühte vor Tordrang. Vom Tabellenführer Kaufbeuren kam so gut wie gar nichts, mit dem 0:2 zur ersten Pause war der ESV noch gut bedient.

Das zweite Drittel hatte endgültig alles, was das Derbyherz begehrt: Es ging hin und her, an der Bande wurde hart gekämpft, Strafen gab es reichlich. So war es nicht verwunderlich, dass der Kaufbeurer Anschluss fiel, als Maximilian Kolb draußen saß. Sami Blomqvist passte genau auf Ossi Saarinen, dieser verwertete mühelos zum 1:2 (22.). Doch auch Ravensburg zeigte sich in Überzahl effektiv: Just traf aus kurzer Distanz (29.) zum 3:1 – kurioserweise saß, wie beim ersten Ravensburger Powerplaytor, der Kaufbeurer Markus Lillich in der Kühlbox. Und hätte Olivier Hinse zehn Sekunden vor der Pausensirene nicht knapp daneben gezielt, hätten vor dem Schlussdrittel tatsächlich die Zeichen schon auf Towerstars-Sieg gestanden.

Vincenz Mayer sorgt für die Vorentscheidung

So hieß es: Noch einmal 20 Minuten dagegenhalten. Richtig in Bedrängnis kamen die Ravensburger nur noch in einer Unterzahlsituation. Goalie Jonas Langmann musste gegen Florian Thomas und Alexander Thiel (beide 47.) auf dem Posten sein. Dann scheiterte Blomqvist und Daniel Oppolzer schoss knapp vorbei (beide 49.). „Es war wichtig, dass nicht der Anschlusstreffer gefallen ist. Da war der Jonas richtig beschäftigt“, lobte Ehrenberger seinen gut aufgelegten Goalie. Im Gegenzug fiel die Vorentscheidung: Olivier Hinse spielte nach langer Fahrt den Puck mit der Rückhand vors Tor, dort schoss Vincenz Mayer nervenstark zum 4:1 (49.) ein. Ondrej Pozivil mit einem schönen Schlenker ins rechte obere Eck (52.) und erneut Mayer (56.) in Überzahl machten das halbe Dutzend voll. „Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen“, sangen die Fans – und hatten damit natürlich völlig Recht.

Nach dem dritten Derbysieg in dieser Saison war Coach Ehrenberger sehr zufrieden: „Heute haben wir unsere Chancen gut ausgenutzt. Wir wollten von Anfang an präsent sein, das ist uns gelungen. Bis zum 4:1 konnte viel passieren. Danach waren wir auf der Siegerstraße.“

ESVK-Trainer Andreas Brockmann sah vor allem ein schwaches erstes Drittel seiner Mannschaft: „Wir waren am Anfang ein bisschen zu passiv. Im zweiten Drittel sind wir viel besser reingekommen. Nach dem 4:1 war das Spiel gelaufen. Wir haben heute gegen eine cleverere Ravensburger Mannschaft verloren.“

Ravensburg Towerstars – ESV Kaufbeuren 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Tore: 1:0 (3:30) Daniel Pfaffengut (Mayer, Hinse), 2:0 (13:59 ÜZ) Mathieu Pompei (Driendl, Sturm), 2:1 (21:14 ÜZ) Ossi Saarinen (Blomqvist, Gracel), 3:1 (28:05 ÜZ) Robin Just (Driendl, Zucker), 4:1 (48:23) Vincenz Mayer (Hinse, Langmann), 5:1 (51:22) Ondrej Pozivil (Czarnik, Zucker), 6:1 (55:48 ÜZ) Vincenz Mayer (Svoboda, Czarnik).

Strafen: Ravensburg 12 Minuten, Kaufbeuren 14 Minuten.

Zuschauer: 3171.