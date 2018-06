Towerstars freuen sich auf den Test gegen Augsburg

Die vergangene Saison möchte Brian Maloney am liebsten ganz schnell aus dem Gedächtnis streichen. Nur 23 Spiele bestritt der Kapitän der Ravensburg Towerstars in der 2. Eishockey-Bundesliga. Eine langwierige Adduktorenverletzung setzte den Kanadier außer Gefecht. „Das letzte Jahr war hart“, sagt Maloney. „Ich konnte nicht wirklich viel machen.“ Nun hat sich der 34-Jährige aber auf dem Eis zurückgemeldet. „Ich bin topfit.“ Zumindest körperlich. Dass er fast die komplette vergangene Saison verpasst hat, merkt Maloney aber noch. „Ich bin noch nicht richtig im Eishockey-Rhythmus. Ich brauche noch Spiele.“

Am Wochenende hat der Kanadier mit den Towerstars zwei Gelegenheiten, sich weiter in Form zu bringen. Am Freitagabend um 20 Uhr haben die Ravensburger den EHC Basel aus der Schweizer Nationalliga B zu Gast. Am Sonntag kommt dann der DEL-Club Augsburger Panther in die Ravensburger Eissporthalle. Los geht es um 18.30 Uhr. Für den Towerstars-Trainer Petri Kujala ist die Partie gegen Augsburg „nur“ ein Testspiel. „Aber für unsere jungen Spieler ist es sicher etwas Besonderes.“

Noch zwei Härtetests

Das glaubt auch Maloney. „Das Augsburg-Spiel ist gut für unsere Fans und toll für unsere jungen Spieler. Sie können sich mit dem Level der DEL auseinandersetzen.“ Die Partie sei noch einmal ein richtig guter Härtetest, bevor die DEL-2-Saison am Freitag, 13. September, losgeht. „Wir wollen unser Selbstvertrauen bestätigen“, sagt Kujala mit Blick auf die bislang durchaus erfolgreiche Vorbereitungsphase der Towerstars.

Der Trainer hat vor den beiden Härtetests wohl seinen kompletten Kader zur Verfügung. Das bedeutet, dass Christopher Oravec am Wochenende zum ersten Mal nach seiner Handgelenksverletzung wieder aufläuft. Kujala kann also in den Spielen gegen Basel und Augsburg seine gewünschte Formation aufs Eis schicken.

Maloney, den Kujala wieder als Mannschaftskapitän bestimmt hat, soll in der ersten Sturmreihe mit Daniel Menge und Justin Kelly spielen. „Brian kann die Mannschaft in der Kabine und auf dem Eis führen“, sagt der Trainer. Sein „verlängerter Arm“ auf dem Eis soll also Verantwortung übernehmen. Wobei Kujala ausdrücklich betont: „Jeder, der erfahren ist und schon länger hier ist, muss bei uns Verantwortung übernehmen.“

Maloney ist das bewusst. „Ich arbeite hart, das müssen junge Spieler am Anfang ihrer Karriere erst lernen.“ Er will seinen Mitspielern helfen, besser zu werden. Er will als Vorbild vorangehen. „Ich bin nicht der Schnellste, ich bin nicht der technisch Beste, aber ich habe immer hart gearbeitet.“ Sonst, so Maloney, wäre er nicht da, wo er jetzt sei. Vorbildlich nennt Kujala die Einstellung seines Kapitäns. „Er ist für alle immer greifbar, er hilft jedem.“

„Ich spüre das Feuer“

So schlimm für den Kanadier die Verletzungszeit gewesen ist, sie hatte auch ihre guten Seiten. „Von der Tribüne und der Bank aus siehst du das Spiel ganz anders.“ Er habe etwa gemerkt, „dass ich auf dem Eis teilweise mehr Zeit mit dem Puck hätte“. Von draußen würde man solche Dinge sehen. „Auf dem Eis passiert alles viel schneller.“

Eine weitere Erkenntnis, die der 34-Jährige aus der vergangenen Saison zog, betrifft seine Karriere. „Ich habe gemerkt, dass ich noch nicht bereit zum Aufhören bin. Ich freue mich auf die Saison und spüre das Feuer in mir.“ Nun fehlen nur noch die letzten Prozent auf dem Eis. Denn da will Maloney in diesem Jahr stehen. Für die Tribüne oder die Trainerbank fühlt sich der Kanadier noch nicht bereit.

Info: Für die Testspiele der Ravensburg Towerstars gegen den EHC Basel (Freitag, 20 Uhr) und gegen die Augsburger Panther (So, 18.30 Uhr) gibt es an der Abendkasse noch zahlreiche Tickets. Fans der Towerstars können im Fanshop in der Marktstraße 41 in Ravensburg zudem Karten für das erste Auswärtsspiel ihrer Mannschaft gegen den ESV Kaufbeuren kaufen. Wegen der Stadionsanierung in Kaufbeuren findet die Begegnung am Sonntag, 15. September, um 19.30 Uhr in Memmingen statt.