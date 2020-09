Towerstars-Fans können sich für Karten bewerben

Nach der Abfrage im Bereich der Sitzplätze bieten die Ravensburg Towerstars jetzt auch den bisherigen Inhabern von Stehplatz-Dauerkarten die Gelegenheit, ihr Interesse an einer Dauerkarte für die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 anzumelden. Dafür hat der Fanshop des Zweitligisten auch am Mittwoch geöffnet. Wie für die Sitzplätze gilt wegen der strengen Hygieneregeln aber auch für die Stehplätze: Es wird eine feste Zuweisung geben.

Die Ravensburg Towerstars laut Mitteilung „in der kommenden, für alle Beteiligten äußerst ungewöhnlichen Saison, den treuesten Fans den Besuch bei den Heimspielen ermöglichen“. Im Blick haben die Towerstars dabei vor allem bisherige Dauerkarten-Inhaber. Laut der aktuellen Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg sind allerdings lediglich Sitzplätze erlaubt. Daher werden die Towerstars auf den Stehplatzrängen Sitzplätze ausweisen. Wer dort eine Dauerkarte zugeteilt bekommen sollte, hat seinen festen Platz in diesem Bereich – ein Wunschplatz oder ein Wechsel von Spiel zu Spiel sind nicht möglich.

Das verkleinerte Kontingent ist vorerst nur Fans vorbehalten, die in den vergangenen Jahren eine Stehplatz-Dauerkarte hatten. Die Towerstars betonen, dass diese Plätze auch keine Ausweichmöglichkeit für Sitzplatz-Dauerkarteninhaber sind, die bei den Sitzplätzen nicht zum Zug kommen.

Bis spätestens Mittwoch (18 Uhr) müssen die Formulare für Sitz- und Stehplätze bei den Towerstars eingegangen sein. Am Mittwoch hat auch der Fanshop von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Formular kann auch per E-Mail an tickets@towerstars.de oder per Fax an 0751/35 90 17 20 zurückgeschickt werden. Wer es persönlich am Mittwochvormittag oder sonst außerhalb der Öffnungszeiten in den Briefkasten werfen möchte, findet diesen auf der Gebäuderückseite des Fanshops in der Roßbachstraße, gegenüber dem Eingang des Salzkellers.