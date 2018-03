Towerstars fallen auf Platz sieben zurück

Ganz bitterer Abend für die Ravensburg Towerstars. Statt einen Schritt Richtung Top-sechs-Platzierung zu machen, rutschten die Towerstars am Freitag in der Deutschen Eishockey-Liga 2 auf Platz sieben ab. Ravensburg verlor vor knapp 2700 Zuschauern in der Eissporthalle mit 4:6.

Die Towerstars begannen schwungvoll. Der starke Arturs Kruminsch stach von Beginn an mit seiner Übersicht heraus. Der erste Versuch von Adam Lapsansky war noch Beute des Eislöwen-Goalies Sebastian Stefaniszin, doch dann musste Dresdens Harrison Reed auf die Strafbank. Lapsansky – einer der starken Überzahlspieler, den Trainer Jiri Ehrenberger zuletzt schmerzlich vermisste – nahm Maß und traf in der vierten Minute rechts oben zum 1:0. Die Strafzeit der Eislöwen war gerade abgelaufen gewesen.

In der siebten Minute hatte Carter Proft bei einem Alleingang die große Chance, die Führung auszubauen. Der Towerstars-Stürmer traf aber die Scheibe nicht. Im Gegenzug bediente Martin Davidek den Topscorer Alexander Höller – 1:1. Das bessere Spiele zeigten aber die Towerstars. Sie versuchten viel und kamen durch Daniel Pfaffengut zum 2:1. Der Ravensburger schoss Goalie Stefaniszin die Scheibe durch die Schoner. Kurz darauf jubelte Dresden, weil Nick Huard den Puck aber ins Tor gekickt hatte, zählte der Treffer nicht.

Starker Pass von Kruminsch

Es gab weitere Chancen für Ravensburg, etwa durch Pfaffengut nach super Zuspiel von Kruminsch. Doch in Überzahl legte sich Dresden den Gegner in der 18. Minute zurecht und kam durch Höller zum 2:2. Lag es am erneuten Ausgleich oder an der Drittelpause? Jedenfalls kamen die Towerstars im zweiten Drittel nur schwer in die Gänge. Davidek hatte eine Großchance für Dresden. Ravensburg wirkte unsortiert und hatte im Spielaufbau große Probleme.

Aber die Towerstars hatten Kruminsch. Mit einem Pass der Extraklasse narrte Ravensburgs Goldhelm in der 28. Minute Goalie Stefaniszin und Dresdens Verteidiger, Proft bedankte sich für das perfekte Zuspiel mit dem 3:2. Brian Roloff in Überzahl und David Zucker nach starkem Solo hätten die Führung ausbauen können, stattdessen fiel fünf Minuten später abermals der Ausgleich. Sören Sturm rutschte an der Mittellinie ins Leere, Davidek nutzte den Platz und traf mit einem platzierten Schuss zum 3:3.

Zum dritten Mal hatten die Towerstars an diesem Abend eine Führung schnell wieder aus der Hand gegeben. Kaufbeuren und Kassel hatten zu diesem Zeitpunkt bereits verloren, die Towerstars hatten also die große Chance, an die Konkurrenten auf Platz vier und fünf heranzurücken – und Dresden gleichzeitig auf sechs Punkte zu distanzieren. Die besseren Chancen im Schlussdrittel hatten aber zunächst die Eislöwen, etwa durch Höller.

Höller mit Hattrick

Dann legten die Towerstars wieder zu. Nach einer klasse Kombination über Martin Kokes und David Zucker verpasste Vincenz Mayer in der 47. Minute das Tor ganz knapp. Ravensburg blieb aber am Drücker, Lapsansky brachte die Scheibe vors Tor, den Abpraller setzte Lukas Slavetinsky zum 4:3 hinter die Linie. Dresdens Spieler beschwerten sich, weil Goalie Stefaniszin vom fallenden Lapsansky aus dem Tor geschoben wurde, doch der Treffer hielt auch dem Videobeweis stand.

Erneut schaffte es Ravensburg aber nicht, die Führung zu behaupten, einen tollen Spielzug über Reed und Tadas Kumeliauskas schloss Steven Rupprich knapp drei Minuten später mit dem 4:4 ab. „Dass wir immer schnell den Ausgleich geschossen haben, war gut für den Kopf“, meinte Dresdens Trainer Franz Steer. Für die Towerstars wurde es dann noch bitterer. Tomas Schmidt bediente den freien Höller – in der 51. Minute führte Dresden mit 5:4. Bad Nauheim lag zudem in Crimmitschau mit 5:3 in Führung, die Towerstars rutschten damit in der Blitztabelle auf Rang sieben ab. Dabei blieb es, denn Bad Nauheim gewann, und Sebastian Zauner machte in Ravensburg kurz vor Schluss das 6:4. „Dresden hat unsere Fehler eiskalt bestraft“, sagte Towerstars-Trainer Ehrenberger. „Diese Fehler müssen wir schnell abstellen.“

Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

Tore: 1:0 (3:15) Lapsansky (Buzzeo, Pozivil), 1:1 (7:46) Höller (Davidek, Zauner), 2:1 (12:08) Pfaffengut (Zucker, Mayer), 2:2 (17:47 ÜZ) Höller (Huard, Reed), 3:2 (27:54) Proft (Kruminsch, Kolb), 3:3 (32:30)Davidek (Pielmeier, Kramer), 4:3 (46:29) Slavetinsky (Lapsansky, Svoboda), 4:4 (49:15) Rupprich (Kumeliauskas, Reed), 4:5 (50:40) Höller (Schmidt, Davidek), 4:6 (59:40 empty net) Zauner

Strafen: Ravensburg 6 Minuten, Dresden 12 Minuten

Zuschauer: 2684