Towerstars erreichen nur das Minimalziel

Die Ravensburg Towerstars haben nicht gerade ihre beste Phase. Ausgerechnet im Schlussspurt der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 häufen sich bei den Towerstars die Fehler, gibt es ärgerliche Niederlagen. Es geht wohl nur noch um Platz fünf, sechs, sieben oder acht. Sprich: Play-off-Viertelfinale ohne Heimrecht oder sogar Pre-Play-offs.

Immerhin: Durch das knappe 2:1 bei den Heilbronner Falken hielten sich die Towerstars am Sonntagabend einen weiteren Anwärter auf eine Top-sechs-Platzierung vom Hals. Die Falken haben vier Spieltage vor dem Ende der DEL-2-Hauptrunde acht Punkte Rückstand auf Ravensburg. „Ich bin zufrieden und glücklich über den Sieg“, sagte Ravensburgs Trainer Jiri Ehrenberger. „Es war ein hartes Stück Arbeit.“

Weniger zufrieden war Ehrenberger nach der 4:6-Heimniederlage am Freitagabend in der Eissporthalle gegen die Dresdner Eislöwen. „So schießt du dich selber ab“, sagte Ehrenberger angesichts der Fehler, die zu den Gegentoren führten. Dresden spielte in Ravensburg sicherlich gut. „Aber wir haben ein, zwei Situationen vielleicht unterschätzt und waren bei zwei, drei Toren behilflich.“ So rutschte Sören Sturm auf Höhe der Mittelinie aus und am Puck vorbei, Dresdens Martin Davidek sagte danke und glich zum 3:3 aus. Auch das 4:4 hätte so nicht fallen müssen, die Towerstars ließen den Eislöwen zu viel Platz. „Solche Fehler sind schon ungewöhnlich“, musste Ehrenberger eingestehen.

Fehler gab es auch am Sonntag in Heilbronn. Vor dem 1:0 der Falken schlug Daniel Pfaffengut über den Puck. Vor allem über Justin Kirsch und Kevin Lavallée fuhren die Heilbronner gefährliche Konter. Da war es gut, dass sich die Towerstars auf ihren Goalie verlassen konnten. Jonas Langmann wurde nach dem 2:1-Sieg zum besten Spieler seiner Mannschaft gekürt. „In brenzligen Situationen hat er alles gehalten“, lobte Ehrenberger. Überragend war Langmanns Parade zu Beginn des zweiten Drittels im Liegen gegen Michael Fink. Dank des starken Schlussmanns und aufopferungsvoller Verteidigung in den Schlussminuten retteten die Towerstars den Vorsprung über die Zeit.

Klar ist aber auch, dass sich Ravensburg in den verbleibenden Spielen keine Ausrutscher mehr erlauben darf. Das Heimspiel gegen die Tölzer Löwen muss ohne wenn und aber gewonnen werden. Dann geht es am Sonntag zum ESV Kaufbeuren. „Wir müssen deutlich abgeklärter spielen“, forderte Ehrenberger nach dem Dresden-Spiel. In Heilbronn war es schon besser. Um aber unter die Top sechs zu kommen und die Pre-Play-offs zu vermeiden, muss es noch besser werden. Etwas überraschend ist die aktuelle Schwächephase der Towerstars auch insofern, dass Ehrenberger bis auf Raphael Kapzan und Stephan Vogt alle Spieler zur Verfügung stehen. Adam Lapsansky, Jakub Svoboda und Ondrej Pozivil sind wieder fit. Allerdings fehlen ihnen Spielpraxis und Spritzigkeit. Mit den drei Punkten – dem Minimalziel am Wochenende – sind die Towerstars zumindest in Schlagdistanz geblieben. Und noch ist alles drin.