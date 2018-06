Towerstars brauchen Stabilität

Den Ravensburg Towerstars stehen am dritten Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga 2 schwere Aufgaben bevor. Um 20 Uhr treffen die Towerstars am Freitag auswärts auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Am Sonntag um 18.30 Uhr folgt das Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen.

Vier Gegentore in Rosenheim, vier gegen Kassel, sieben gegen Bietigheim und zwei in Heilbronn – die Ravensburg Towerstars haben nach vier Spieltagen in der DEL 2 bereits 17 Gegentore kassiert. „Das ist natürlich zu viel“, sagt der Verteidiger Raphael Kapzan. „Vor allem gegen Bietigheim haben wir zu viele Fehler gemacht.“ Für den Towerstars-Trainer Dany Naud ist klar: „Wir müssen auf dem Eis klar kommunizieren.“ Gegen Bietigheim sei es manchmal so gekommen, dass sich beide Ravensburger Verteidiger auf einen Steelers-Angreifer konzentriert hätten. „Da brauchen wir klare Absprachen.“

Gegen Bremerhaven wird es für die Towerstars zudem darum gehen, nach der langen Busfahrt gut in die Partie zu kommen. „Die Fahrt ist oft ein psychologisches Problem“, glaubt Naud. „Es muss egal sein, wo man spielt.“ Ähnlich sieht es auch Kapzan: „In Bremerhaven war es noch nie leicht, aber wir fahren nicht zum Spaß da hin.“ Im Bus der Ravensburger werden dabei die Plätze von Austin Smith und Patrick Kurz leerbleiben. Beim jungen Verteidiger hat sich nun doch herausgestellt, dass er beim Check in Heilbronn eine Gehirnerschütterung davongetragen hat. Kurz’ Platz auf dem Eis nimmt Stefan Langwieder ein. „Es fehlt ihm noch ein bisschen“, sagt Naud über Langwieder, der in der Sommerpause operiert wurde. „Aber er kommt seiner Form immer näher.“

In guter Form präsentierte sich in Heilbronn – zumindest über weite Strecken – Matthias Nemec. „Er ist wie die gesamte Mannschaft eher durchwachsen reingekommen“, so sein Trainer. „Im zweiten und dritten Drittel war es aber sehr gut.“ Nemec wird in Bremerhaven im Tor der Towerstars stehen. Ob Philipp de Paly mitspielen kann, ist aufgrund der Handgelenksprobleme noch unklar.

Offensive fängt hinten an

„Das wird ein hartes Spiel“, sagt Kapzan über das Duell mit dem Vizemeister. Die Fehler aus der Partie gegen Bietigheim seien aufgearbeitet worden. „Wir wissen, dass wir manchmal lieber abwarten sollten als zu viel zu wollen“, so der Verteidiger. „Gute Offensive fängt immer in der eigenen guten Defensive an.“ Und gute Defensive heißt, möglichst wenige Gegentreffer zu kassieren.

Am Sonntag wollen die Towerstars ihren Fans in der Eissporthalle einen besseren Auftritt zeigen als in der Vorwoche gegen Bietigheim. Die Dresdner Eislöwen, die um 18.30 Uhr zu Gast sind, haben bislang fünf Punkte gesammelt – einen weniger als Ravensburg.

Fans der Ravensburg Towerstars müssen am Sonntag weitere Wege in Kauf nehmen. Aufgrund des Aufbaus für die Oberschwabenschau steht das Areal nicht als Parkplatz zur Verfügung. Fans sollten auf umliegende Parkplätze ausweichen – etwa auf den Kuppelnauplatz – oder auf öffentliche Verkehrsmittel.