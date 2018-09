Towerstars besiegen auch den Aufsteiger

Drittes Spiel, dritter Sieg. Die Ravensburg Towerstars bleiben in der Deutschen Eishockey-Liga 2 ungeschlagen. Sie gewannen am Sonntag ihr erstes Auswärtsspiel der Saison beim weiter punktlosen Aufsteiger Deggendorfer SC mit 5:3.

Nach zwei Heimspielen – und zwei klaren Heimsiegen – war Ravensburg in der DEL2 erstmals auf fremdem Eis im Einsatz. Letztlich holten die Towerstars zwar die drei Punkte, so überzeugend wie gegen Dresden und Freiburg zu Hause war der Auftritt der Oberschwaben aber nicht. Der Deggendorfer SC hatte durch Vladislav Filin und Curtis Leinweber die ersten guten Chancen der Partie. In Überzahl hätten die Bayern treffen müssen, doch Christoph Gawlik schoss den Puck freistehend am rechten Pfosten vorbei.

Pompei vergibt Penalty

Besser machten es die Towerstars. Ilkka Pikkarainen bediente von der Bande hinter dem Tor aus Robbie Czarnik, der überhaupt nicht gedeckt wurde und das 1:0 erzielte. Das war ganz schwach verteidigt von Deggendorf. Kurz darauf bekam Mathieu Pompei einen Penalty, scheiterte aber an Goalie Cody Brenner. In der elften Minute fiel der Ausgleich – den musste sich Towerstars-Goalie Jonas Langmann ankreiden lassen. Denn der Schuss von Josh Brittain von der linken Bande war nicht unhaltbar. In der eigenen Zone spielten die Towerstars teilweise etwas nachlässig und ermöglichten den Deggendorfern ein ums andere Mal gute Abschlüsse. Ein Lattentreffer der Deggendorfer wurde nach Ansicht der Videobilder zu recht nicht als Tor gewertet, genauso wie Vincenz Mayers Tor, das der Towerstars-Kapitän erst nach der Schlusssirene des ersten Drittels erzielt hatte.

Im zweiten Drittel hatte Kyle Gibbons die Führung für den Aufsteiger auf dem Schläger, im Gegenzug zog Tim Brunnhuber von der rechten Seite ab, David Zucker nahm Goalie Brenner die Sicht und bekam das 2:1 gutgeschrieben. Das freute die mitgereisten Ravensburger Fans direkt hinter Brenner. Doch wieder konterte Deggendorf. Eine doppelte Unterzahl vergab der DSC zunächst noch. Dann zeigte Justin Kelly, einige Jahre in Ravensburg und zuletzt in Bietigheim, aber seine Übersicht – das Zuspiel auf Christoph Gawlik war überragend. Gawlik zog fast von der Grundlinie aus ab, wieder sah Langmann nicht so gut aus.

Czarnik trifft doppelt

In der 37. Minute legten die Towerstars ein drittes Mal vor. Ondrej Pozivil zog von der blauen Linie ab, Brenner wehrte den Puck zwar ab, wusste dann aber nicht, wo die Scheibe lag. Das nutzte Czarnik zum 3:2 aus. Nur eine Minute später war aber auch die dritte Führung des Abends schon wieder dahin. Langmann wehrte zunächst gegen Kyle Gibbons ab, doch Robin Just kam gegen Curtis Leinweber zu spät, der im Nachschuss zum 3:3 ausglich. „Sich gegen solch ein Team immer wieder herankämpfen zu müssen ist schwer“, meinte DSC-Trainer John Sicinski.

Fast wären die Deggendorfer im Schlussdrittel erstmals in Führung gegangen. Kelly zeigte eine starke Körpertäuschung vor Ravensburgs Tor, schoss dann aber knapp vorbei. Als Leinweber auf die Strafbank musste, legten die Towerstars ein viertes Mal vor. Thomas Merl, Ravensburgs Goldhelm, setzte hinter dem Tor stark nach. Pikkarainen legte den Puck vors Tor, wo Mayer mit der Rückhand zum 4:3 zur Stelle war. Rund zehn Minuten vor dem Ende gab es bei doppelter Überzahl der Towerstars ein Privatduell zwischen Czarnik und Brenner – Sieger war der Goalie mit starken Paraden.

Pikkarainen sorgt für Entscheidung

In Unterzahl musste Ravensburg kurz darauf mächtig kämpfen, allerdings mit Erfolg. Die knappe Führung hatte trotz guter Chancen der Deggendorfer, etwa durch Christopher Kasten, weiter Bestand. Im letzten Drittel häuften sich beim DSC die Strafzeiten. In Unterzahl hatte Brittain aber die beste Chance zum erneuten Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte Pikkarainen. Der Finne eroberte sich an der eigenen blauen Linie den Puck von Alex Roach, setzte den Konter an und überwand Brenner zum 5:3. „Ich bin froh über die drei Punkte“, sagte Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger. „Das war ein Arbeitssieg gegen einen sehr guten Aufsteiger.“