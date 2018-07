Towerstars überzeugen nicht

Nur mit vier Verteidigern stellten sich die Ravensburg Towerstars dem Gast aus Frankreich entgegen. Gastspieler Bernhard Leiprecht war nicht mit dabei, ebenso wie die nach wie vor verletzten Spieler Samendinger, Cabana, Vasicek, Kapzan und Slavetinsky.

Die erste gute Gelegenheit im Spiel hatten die Straßburger in Überzahl. Beim Schuss von Elie Marcos musste Towerstars-Goalie Matthias Nemec nachfassen. In der siebten Minute war Nemec jedoch machtlos. Einen schnellen und direkten Spielzug über Jan Cibula schloss Lionel Tarantino zum 1:0 für die Franzosen ab. In der elften Minute bewies Ravensburgs Kapitän Matt Kinch Übersicht. Sein genauer Pass von der blauen Linie fand Bob Wren am langen Pfosten. Den Kanadier hatte Straßburg aus den Augen verloren – 1:1. Nur eine Minute später lagen die Towerstars aber schon wieder zurück. Nach einem Pass von Tarantino stand Cibula frei vor Nemec und sorgte für das 2:1.

Als die Towerstars in Überzahl waren, fiel der Ausgleich. Wren nahm in der 13. Minute die Scheibe an, drehte sich einmal, passte auf Ben Thomson und der hatte aus kurzer Distanz keine Mühe, zum 2:2 einzuschieben. Kaum waren beide Mannschaften wieder auf dem Eis, stockte den Towerstars-Fans der Atem. Nach einem Zusammenprall mit Christopher Oravec blieb Ben Thomson liegen. Zunächst humpelte er Richtung Bank, später konnte er jedoch wieder mitwirken. Im dritten Abschnitt blieb der Stürmer wegen einer Wunde am Bein zwar draußen, Liebsch war jedoch optimistisch, Thomson morgen in Straßburg einsetzen zu können. Spielerisch ging bei Ravensburg im Mittelabschnitt wenig. „Im ersten und zweiten Drittel war ich von der Einstellung her mit meiner Mannschaft zum ersten Mal nicht zufrieden“, sagte Towerstars-Trainer Uli Liebsch. „Da muss sie einfach größeren Willen zeigen.“ Aus kurzer Distanz knallte Elie Marcos den Puck in der 28. Minute zum 3:2 für Straßburg in die Maschen.

Christopher Oravec sorgte in Überzahl nach einer Puckstafette über Wren und Thomson für das 3:3. Dann ließ Michal Cesnek im Duell mit Kiel McLeod das Bein stehen. Der Ravensburger Center ließ die Fäuste sprechen. Schiedsrichter Ulpi Sicorschi verhängte gegen beide fünf Minuten plus Spieldauer. Im Schlussabschnitt nutzte Julien Correia einen Abpraller von Nemec zum 4:3 für Straßburg. Den Ausgleich schaffte Marco Miller in der 54. Minute in Überzahl. Im Penalty-Schießen traf nur Straßburgs Kevin Young.