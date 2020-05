Tourist-Information wieder geöffnet

Schritt für Schritt kehrt das Leben in die Stadt zurück. Am Freitag, 29. Mai öffnet nun auch die Tourist-Information im Ravensburger Lederhaus wieder ihre Türen. Erwartet werden Touristen aus dem ganzen Bundesgebiet und den angrenzenden Ländern am Bodensee, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

„Wir freuen uns, dass es wieder los geht, achten im Haus aber natürlich auf Abstand und Hygiene“, sagt Katja Möthe, die Leiterin der Tourist-Information. Es gebe viel zu informieren, denn Ravensburg hat für seine Besucher wieder einiges zu bieten: das Museumsviertel hat bereits geöffnet und ab Freitag, 29. Mai, kann auch das Ravensburger Spieleland wieder besucht werden. „An diesem Tag öffnen auch die Hotels, also kann man in Ravensburg gerne wieder übernachten“, so Möthe.

Überall kehrt das öffentliche Leben nach und nach zurück. Auch wenn das alles derzeit noch mit Einschränkungen verbunden sei, spüre man doch überall die Erleichterung darüber, dass das soziale Leben und das Miteinander zunimmt, heißt es weiter. „Die Corona-Beschränkungen haben die Menschen ihre unmittelbare Heimat viel intensiver erleben und entdecken lassen. Deshalb haben wir beispielsweise einen Schwerpunkt auf das Thema Wandern mit unserer Broschüre ,Spazierwandern in und um Ravensburg’ gelegt“, erklärt Katja Möthe.