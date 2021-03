Touran touchiert Touareg in Ravensburg: 7500 Euro Schaden

Mehrere Tausend Euro Schaden ist am Dienstag kurz nach 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Berger Straße in Ravensburg entstanden. Wie die Polizei weiter berichtet, fuhr eine 76-jährige Frau mit ihrem VW Touran beim Rangieren rückwärts auf das Betriebsgelände einer Werkstatt ein und touchierte dabei einen stehenden VW Touareg. Während sich der Schaden am Wagen der Unfallverursacherin auf etwa 3500 Euro beläuft, wird dieser beim Touareg von der Polizei auf 4000 Euro geschätzt.