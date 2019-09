Torloses Derby in Haisterkirch

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat die SG Baienfurt dank des 2:1-Sieges gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Wolfegg die Tabellenspitze erobert. Die SG Aulendorf gab sich auch in ihrem dritten Spiel keine Blöße – 6:2 hieß es gegen die FG 2010 WRZ. Im Tabellenkeller warten Molpertshaus (2:4 gegen Berg II) und Eschach II (1:3 gegen SG Dietmanns/ Hauerz) weiterhin auf ihre ersten Punkte.

SV Haisterkirch – SV Reute 0:0. – In Hälfte eins sahen die Zuschauer in Haisterkirch ein an Höhepunkten armes Spiel. Die besten Chancen vergaben für den SVH Jakob Schuschkewitz (25.) und Johannes Thoma auf Reutener Seite (43.). Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie aber mehr und mehr an Fahrt auf, munter ging es nun hin und her. Auch nahm die Intensität deutlich zu, viele giftig geführte Zweikämpfe waren die Folge. Nach einer Stunde zielte zunächst Schuschkewitz aus spitzem Winkel knapp am Gehäuse vorbei, im direkten Gegenzug scheiterte Matthias Harfmann aus der Distanz an Haisterkirchs Torwart Sebastian Haibel. Sieben Minuten vor dem Ende traf Reutes Schüle aus kurzer Distanz nur das Lattenkreuz, Haibel wäre machtlos gewesen. Auch im Gegenzug war das Aluminium im Spiel – Ayne setzte einen stark über die Mauer getretenen Freistoß aus 18 Metern an den linken Pfosten (85.). So blieb es beim letztlich leistungsgerechten Remis, das allerdings beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft.

SG Baienfurt – SV Wolfegg 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 Julian Reimann (36.), 2:0 Julian Heinzler (48.), 2:1 Florian Metzler (65., Handelfmeter). – Im Spitzenspiel begann der SV Wolfegg selbstbewusst und bestimmte die Anfangsminuten. Hierbei wurden allerdings einige gute Chancen liegengelassen. Auf der Gegenseite zeigte sich Baienfurt effektiver, Reimann besorgte aus dem Nichts nach 36 Minuten die Führung. Auch die ersten Minuten in Hälfte zwei gehörten Baienfurt, Heinzler traf bereits drei Minuten nach Wiederbeginn. Wolfegg kam nach einer guten Stunde zwar heran, zeigte sich in Hälfte zwei aber offensiv zu wenig durchschlagskräftig. So blieb es beim knappen Sieg der effektiveren Mannschaft. Wolfeggs Trainer Armin Schatz haderte mit der Chancenverwertung: „In den ersten 20 Minuten haben wir leider unsere Chancen nicht genutzt.“ In Halbzeit zwei sei seine Mannschaft „nicht zwingend genug“ gewesen. „Wir haben nicht wirklich gut gespielt“, resümierte er schließlich.

TSV Eschach II – SGM Dietmanns/ Hauerz 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 Tobias Reiss (25.), 0:2 Enas Mamudi (FE, 52.), 1:2 Johannes Halder (59.), 1:3 Johannes Angerer (68.).

SG Aulendorf – FG 2010 WRZ 6:2 (3:1). – Tore: 1:0, 4:1, 6:1 Andreas Krenzler (14., 55., 87.), 2:0, 3:1 Daniel Thomas (17., 38.), 2:1 Julius Strobel (19.), 5:1 Lukas Steinhauser (58.), 6:2 Daniel Pfefferkorn (90.).

FV Molpertshaus – TSV Berg II 2:4 (1:1). – Tore: 1:0 Jonas Ruff (7.), 1:1 Daniele d’Ercole (45.), 2:1 Johannes Schmid (53.), 2:2, 2:3 Kian Fetic (56., Foulelfmeter, 77.), 2:4 Thomas König (81.).

SV Wolpertswende – SV Vogt 5:3 (2:3). – Tore: 1:0, 3:3, 4:3 Daniel Litz (7., 49., 53.), 1:1 Mihael Markulin (25.), 1:2 Raphael Buemann (30.), 2:2 Simon Reichle (32.), 2:3 Julian Wucher (35.), 5:3 Johannes Hagel (89.).

SGM Waldburg/ Grünkraut – SV Ankenreute 3:3 (2:1). – Tore: 1:0 Hubert Sterk (2.), 2:0 Patrick Kibele (26.), 2:1, 2:2, 3:3 Patrick Padberg (27., 56., 74.), 3:2 Tobias Hensel (66.).