Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat laut Polizei ein Fahrzeuglenker verursacht, der in der Nacht zum Montag in der Straße „Mooswiesen“ in Torkenweiler, im Bereich eines Kreisverkehrs, ein Tor zu einem Firmengelände angefahren hat. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.