Toptransfer für die Ravensburg Razorbacks

Knapp einen Monat vor dem ersten GFL1-Spiel der Ravensburg Razorbacks gegen den Vizemeister Schwäbisch Hall Unicorn kann Coach Sebastian Fandert mit Ryan Smith einen Toptransfer in Ravensburg begrüßen.

Zu Beginn seiner Football-Karriere spielte Smith als Tight End und Wide Receiver für die Miami RedHawks in Oxford Ohio. Dabei wurde er unter anderem 2017 als „Offensive Power Player of the Year“ ausgezeichnet. Dieses Talent erkannten 2018 auch die Green Bay Packers, die Smith als Undrafted Free Agent für ihr NFL-Team verpflichteten. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung und der Teilnahme an mehreren Vorbereitungsspielen fiel Smith dem finalen Cut vor Saisonbeginn zum Opfer. Wegen seiner Vergangenheit als Rugbyspieler während seiner Zeit an der Fenwick High School schloss Smith sich 2020 der Old Glory DC an und spielte Rugby in der Nordamerikanischen Spitzenliga.

Mit dem klaren Ziel, 2021 wieder American Football auf einem Toplevel spielen zu wollen, wechselte der 25-Jährige zu den Worclaw Panthers, einem Team in der neu gegründeten European League of Football in Breslau, Polen. Dort wurde er noch vor wenigen Wochen als Schlüsselspieler angekündigt, zultzt wurde ihm aber nur noch die Rolle als Offensiv Assistent Coach angeboten.

„Wir hatten unsere Kaderplanung nahezu abgeschlossen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Ryan kurzfristig eine ungeplante, aber sehr hochkarätige Verstärkung für unsere Offense gewinnen konnten, die unserem ganzen Team noch mehr Flexibilität bringen wird“, sagt der sportliche Leiter Oliver Billstein. Dass die Razorbacks noch so kurz vor Saisonstart zuschlagen konnten verdanken sie auch ihrem neuen Partner PKS Software, der den Transfer ermöglichte. „Ohne diese Unterstützung hätten wir Ryan leider absagen müssen, da die Budgetplanung 2021 schon abgeschlossen war und auch die Corona-Pandemie größere Sprünge nicht erlaubt. Umso schöner ist es, dass wir dank unserer Partner auch kurzfristig Lösungen finden können“ zeigt sich Marketingleiter Ronny Rühlemann begeistert.

Da sich Smith schon in Europa befand, konnte sehr kurzfristig eine Anreise ermöglicht werden. Inzwischen befindet sich der Neuzugang in der angeordneten Quarantäne und wird schnellstmöglich zum Team stoßen. „Coachen bei der Wroclaw Panther war eine gute Gelegenheit für mich, aber ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, das Spiel, das ich so liebe selbst zu spielen. Diese Möglichkeit haben mir die Razorbacks geboten. Ich bin dem Management und den Trainern so dankbar, dass sie mir so kurzfristig die Chance geben, in der besten Liga Europas zu spielen“, freut sich Smith über seinen kurzfristigen Wechsel.