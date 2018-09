Topspiel in Haisterkirch

Erst vier Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A I absolviert. Dennoch überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Nach dem SK Weingarten gab es nun auch bei der SGM Waldburg/Grünkraut und beim SV Wolfegg Trainerwechsel (siehe Bericht rechts). Am vergangenen Spieltag gab es zudem den ersten Spielabbruch wegen einer schweren Verletzung des Aulendorfers Michael Sonntag. Der fünfte Spieltag wartet nun mit dem Spitzenspiel von Bezirksligaabsteiger und Tabellenführer SV Haisterkirch gegen den SV Bergatreute auf.

SV Haisterkirch – SV Bergatreute (So, 15 Uhr): Das Spiel des SV Bergatreute gegen die SG Aulendorf wurde am vergangenen Spieltag beim Stand von 2:1 für den SVB nach 48 Minuten abgebrochen. Das Schiedsgericht muss noch über die Wertung entscheiden. Deshalb steht Bergatreute aktuell offiziell bei sieben Punkten aus drei Spielen. Haisterkirch hat zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Als diese beiden Mannschaften in der Saison 2011/12 zuletzt ganz oben in der Tabelle der Kreisliga A zu finden waren, gab es das wohl spannendste Saisonfinale der jüngeren Vergangenheit. Vielleicht wiederholt sich das in dieser Saison.

SK Weingarten – SG Baienfurt: Auch wenn der SK Weingarten in der Vorwoche den ersten Saisonsieg geholt hat, geht er als Außenseiter in das Derby. Die SG Baienfurt gilt als einer der Meisterschaftsanwärter und will mit einem Sieg ganz vorne dranbleiben.

FG 2010 WRZ – SV Wolfegg: Nach dem überraschenden Rücktritt von Michael Döbele geht es für den SV Wolfegg nach Riedhausen. Der SVW ist mit nur einem Punkt Tabellenletzter. Eigentlich unvorstellbar bei der Qualität der Mannschaft. Der Auftritt bei der FG 2010 wird auch das erste Spiel des 22-jährigen Fabian Durach als Cheftrainer sein.

TSG Bad Wurzach – SGM Waldburg/Grünkraut: Auch in Waldburg sitzt ein neuer Mann auf der Trainerbank. Auf Seyni Diatta folgte Thomas Lupfer. Ob er beim Tabellenzweiten Bad Wurzach mit einem Sieg weitermacht? Die Partie scheint offen zu sein.

SG Aulendorf – TSV Berg II: Offensivspieler Markus Sonntag brach sich beim Gastspiel in Bergatreute nach einem unglücklichen Zusammenprall das Schien- und Wadenbein. Die SGA sorgte daraufhin für ein Novum und bat beim Schiedsrichter um einen Spielabbruch. Wie das Spiel gewertet wird, ist noch offen. Im Heimspiel gegen den TSV Berg II geht es sportlich weiter – Aulendorf geht gegen die sieglosen Berger als Favorit ins Spiel.

SV Wolpertswende – SV Reute: Mit drei Toren sorgte Daniel Litz in der Vorwoche beinahe alleine für den ersten Saisonsieg des SV Wolpertswende beim TSV Berg II. Allerdings sah er in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte wegen Ballwegschlagens. Ohne Litz trifft der SVW auf den SV Reute.

SV Vogt – TSB Ravensburg: Für Vogt zählt nur ein Sieg.