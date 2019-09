Tonnenschwer für die Zukunft: Spezialtechnik zieht in Schmalegger Straße in Ravensburg ein

Drei Schwertransporter haben am Mittwoch, 11. September Bauteile mit einem Gesamtgewicht von rund 80 Tonnen in die Ravensburger Weststadt geliefert. Ziel war die Schmalegger Straße, wo die TWS Netz GmbH die Stromversorgung ausbaut, teilte die TWS mit. Bis zum Ende des Jahres entsteht dort ein neues Schaltwerk, das künftig die Versorgung der westlichen Ortsteile Ravensburgs im Mittelspannungsnetz sicherstellen soll.

Vier Bauteile hatten die Transporter huckepack, darunter Teile des Schaltwerks sowie zwei Transformatoren. „Die Anlieferung war Zentimeterarbeit und hat reibungslos geklappt, alles war sehr gut vorbereitet“, so Ralf Probst, Teamleiter der TWS Netz. Ein Spezialkran hob die vier Bauteile vom Fahrzeug und setzte diese auf der Grundfläche von nur 45 Quadratmetern zusammen. „Die neue Technik ist besonders kompakt, deshalb konnten wir gleich eine Ausbaureserve mit einplanen“, so der Projektingenieur weiter.

Mit der Investition in das Schaltwerk will die TWS Netz laut eigenen Angaben für die Zukunft vorsorgen: Unter anderem seien die Transformationskapazitäten für die Einspeisung und Rückspeisung der elektrischen Energie aus dem Mittelspannungsnetz in das Niederspannungsnetz der neuen Anlage gut doppelt so hoch wie bisher. „Wir stellen uns den Herausforderungen der Zukunft, die unter anderem die Elektromobilität und die zunehmende Einspeisung von lokal erzeugter elektrischer Energie mit sich bringt, und rüsten unser Stromnetz jetzt aus“, so Ralf Probst.

Kapazitäten neu dimensioniert

In der Schmalegger Straße beginnt für die Experten der TWS Netz nun die Hauptarbeit: Im neuen Schaltwerk sind bereits 13 Mittelspannungsschaltanlagen vorinstalliert, jede 600 Kilogramm schwer. Um diese startklar zu machen, verbindet sie die TWS Netz in den nächsten Wochen mit dem örtlichen Versorgungsnetz. Dafür werden im Gebäude rund ein halber Kilometer Kabel neu verlegen.

Bevor die neue Einrichtung Ende des Jahres in Betrieb geht, wird sie auf Herz und Nieren geprüft. „Erst wenn wir sicher sind, dass Fernwirktechnik, Kurzschlussortungssysteme und auch die eigene Batterienotstrom-Versorgung funktionieren, starten wir in Echtbetrieb“, so Probst. Dann hebt die TWS Netz auch die Umschaltlösung auf, die während der Bauzeit für eine Stromversorgung im Westen der Stadt gewährleistet.