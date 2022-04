Tolles Theaterprojekt der Kinderstiftung „Ein Stück Zukunft“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Improvisiertes Theater, die Viertklässler erzählen ihre Geschichten zu einem speziellen Thema. Sie gehen so unterschiedlich damit um, wie sie selbst unterschiedlich sind. Mädchen, Jungs, in Deutschland aufgewachsen oder noch gar nicht so lang zugezogen. Alle entwickeln ihre Gedanken und Fähigkeiten anhand eines vorgegebenen Themas – in diesem Projekt lautet es „Nachhaltigkeit“. Die Kinder haben dabei all ihre Freiheit. Sie sollen am Ende sagen können: „Das ist unseres“. „Die Kinder erfahren in jeder Theaterstunde ihre Selbstwirksamkeit. Es ist richtig toll zu sehen, wie die Kinder mitwirken und was sie durch ihre Theaterstücke entstehen lassen“, sagt Roswitha Kloidt, Projektleiterin der Kinderstiftung. Sie freut sich, dass das Theaterprojekt auch dieses Schuljahr mit tatkräftiger Unterstützung der Theaterpädagog*innen Jutta Klawuhn, Alex Niess und Tobias Bernhardt umgesetzt werden kann. Die dreijährige Förderung durch die Baden-Württemberg Stiftung und die Die Heidehof Stiftung läuft nunmehr dieses Jahr aus.

Es geht um das Thema „Nachhaltigkeit“, mit allem, was dazugehört. So setzen sich die Acht- bis Elfjährigen innovativ und individuell kreativ mit alltäglichen, handlungsorientierten Lösungen in Bezug auf Nachhaltigkeit auseinander. Ganz automatisch und mal so nebenbei werden ökologische und ökonomische sowie soziale Aspekte mit dem Thema verknüpft. Damit setzt man sich klar von den bisherigen und aktuell laufenden Projekten, auch Theaterprojekten, der Kinderstiftung Ravensburg ab.

Zwei ganze Stunden widmen die Gruppen der Grundschulen Kuppelnau/St. Christina und Neuwiesen jede Woche dem Theaterprojekt. Die Kinder profitieren ungemein vom gemeinsamen Spiel bei diesem theaterpädagogischen Projekt. Am Ende des Schuljahres wird dann „Ein Stück Zukunft“ aufgeführt. Die Viert- und Drittklässler*innen werden auch ein Bühnenbild bauen und ihr Stück zum Thema Nachhaltigkeit ihren jüngeren Mitschüler*innen sowie im Theater Ravensburg präsentieren.