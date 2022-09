Tolles Ferienprogramm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ich finde es toll, dass Ravensburg jedes Jahr ein spannendes Ferienprogramm anbietet. Es gibt so viel Auswahl, dass ich lang überlegen musste, an welchen Aktivitäten ich teilnehmen möchte. Ich habe mich für drei Angebote entschieden: Cajon basteln, „Fake News“ und „junge Reporter“. „Die jungen Reporter“ bei der Schwäbischen Zeitung haben mir am meisten Spaß gemacht.

Wir haben viel gelernt - unter anderem, wie eine Zeitung entsteht: Als Erstes kriegt die „Schwäbische Zeitung“ von der deutsche Presse Agentur (dpa) bis zu 4500 Artikel. Sie erhalten noch ungefähr 500 Artikel aus der Region. Jetzt müssen die Redakteure sortieren und auswählen. Am Schluss dürfen nur noch die 150 wichtigsten Beiträge pro Ausgabe übrig bleiben. Danach müssen sie die Berichte schreiben. Für einen kurzen Bericht benötigen die Journalisten ein bis zwei Stunden - ein langer Bericht kann bis zu vier Stunden dauern.

Die Berichte dürfen nur eine bestimmte Länge haben. Das ist die Aufgabe der Redakteure. Die Zeitung für den nächsten Tag muss spätestens um 24 Uhr fertig sein. Dann wird sie in Weingarten gedruckt. Jeden Tag werden 25 000 Zeitungen der Ravensburger/Weingartener Ausgabe gedruckt. Das dauert etwa 2 Stunden. Die Zeitungen werden dann ab 3 Uhr morgens verteilt.

Neben der Druckausgabe unterhält die Schwäbische Zeitung noch eine Website: Wenn etwas Schlimmes passiert, z.B. ein Hausbrand, dann alarmiert die Feuerwehr die Schwäbische Zeitung sofort. Diese veröffentlicht den Brand dann auf ihrer Website. Wenn irgendjemand bei der Schwäbischen Zeitung anruft und zum Beispiel behauptet, dass es im Wald gebrannt hat, dann muss die Schwäbische Zeitung noch mindestens eine weitere Person befragen, um die Richtigkeit der Nachricht zu überprüfen.

Bei der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg arbeiten 350 Mitarbeiter, davon 20 Redakteure. In der Zeitung gibt es nicht nur Berichte und Artikel, sondern auch Werbung. Zur Schwäbischen Zeitung gehören auch die Werbezeitung „Südfinder“ und Regio TV.