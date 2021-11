Tolle Spende für die DHBW Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über die Spende von zwei Kaizen Boards vom Schwäbischen Verlag freut sich die DHBW Ravensburg. Mit solchen Boards können sich die Studierenden in Managementtechniken üben, unter anderem werden sie künftig eingesetzt beim Zentrum für empirische Managementforschung (ZEM) an der Hochschule. Das ZEM bietet in seinem Schulungsangebot Studierenden die Teilnahme an Managementplanspielen an. Solche Planspiele sind Teil des BWL-Studiums, werden aber auch außerhalb des Studienplans im Studium Generale angeboten. Übergeben wurden die Boards von Leonie Krohmer, die an der DHBW Ravensburg Medien- und Kommunikationswirtschaft mit dem Dualen Partner Schwäbisch Media studiert. In Empfang nahmen die Boards der Dekan Wirtschaft, Prof. Dr. Simon Ottler und Prodekan Prof. Dr. Ernst Deuer.