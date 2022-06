Tolle Mitmachangebote im Familientreff

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fröhliches Lachen und übermütiges Treiben belebten den Parkplatz und die Räume des Familientreffs der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Ravensburg im Mai nach langer Corona-Pause. Fast zwei Jahre konnten solche Familienveranstaltungen nicht stattfinden. Während junge Besucher an Tischen malten, kneteten und eigene Stempel herstellten, lauschten andere Kinder den Geschichten der Vorleserin der Kinderstiftung Ravensburg. Für die ganz kleinen Gäste gab es einen gemütlichen Spiel- und Krabbelraum. Brett- und Bewegungsspiele aus der Ludothek zogen Groß und Klein in ihren Bann. Mit Begeisterung wurden Popcorn-Tüten gestaltet, gefüllt und verteilt. „Das Popcorn schmeckt lecker“, so die einhellige Meinung. Besonders das Kinderschminken war sehr gefragt und große Seifenblasen erfreute alle Besucher. Drinnen im Familientreff konnten sich die Gäste mit Getränken und süßen Leckereien stärken.

„Wir haben unseren Familien-Spielenachmittag leider wieder wegen des angesagten schlechten Wetters von der großen Wiese in der Südstadt in den Familientreff verlegt“, berichtete Susanne Spill, Leiterin des Familientreffs. Der guten Laune und Spielfreude tat dies keinen Abbruch und so sind mehr als hundert kleine und große Gäste gekommen. Besucher und Veranstalter genossen gleichermaßen den unterhaltsamen Nachmittag. „Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind“, sagte Susanne Spill. Nicht zuletzt dank tatkräftiger Unterstützung durch Zeitspenderinnen der Kinderstiftung und Mitarbeiterinnen im Netzwerk sei der Nachmittag sehr gut angekommen.

Der Familien-Spielenachmittag fand im Rahmen des Aktionsnetzwerkes „Wir in der Südstadt“ statt – einem Bündnis aller Kitas und Schulen sowie Einrichtungen der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit, die in der Südstadt wirken.