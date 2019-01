Toby Hoffmann und Lydia Daher treten in der Zehntscheuer auf

Die Zehntscheuer Ravensburg bietet am Donnerstag, 24. Januar, ein Doppelkonzert mit Liedern zwischen Lyrik und Pop an. Der Ravensburger Dichter und Musiker Toby Hoffmann und Lydia Daher aus Berlin teilen sich den Abend. Hoffmann stand mit verschiedenen Bands auf der Bühne, veröffentlichte Gedichtbände, Hörbücher und Tonträger und wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Lydia Daher festigt mit ihrem vierten Album „Wir hatten Großes vor“ ihren Ruf als Tipp in Sachen intelligenter Popmusik. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwaebische.de und an der Abendkasse für 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Zehntscheuermitglieder zahlen 12 Euro. Fotos: Veranstalter