Tischtennis-Bezirksklasse

Zum Saisonauftakt landete der SVW einen unerwartet klaren 9:3-Auswärtserfolg in Blitzenreute.

Dabei kam das Team, das ohne den verletzungsbedingt ausfallenden Captain Uwe Benz antreten musste, nur schlecht aus den Startlöchern und lag zu Beginn 1:3 zurück. Danach drehte man das Spiel aber mit etlichen knappen 5-Satz-Partien und acht Siegen in Folge komplett.

Die Punkte holten im Vorderen Paarkreuz ein überragender Uli Scheffold (gg. Cariem Said und Andreas Roth) und Sven Wollenhaupt (gg. C. Said), Matrin van Alst (gg. Mario Moser und Jürgen Fuchs) und Rainer Hasak (M. Moser) in der Mitte sowie Rolf Lachenmaier (Peter Stamm) und Reinhold Maucher (Lennard Said) im Hinteren Paarkreuz.