Tipps vom Profi fürs Stratosphären-Projekt

Schüler der Realschule Ravensburg haben ein Interview mit Google-Manager Robert Alan Eustace geführt. Das teilt die Schule mit.

„Rainer, I'm happy to do a short interview, if it will inspire the kids. Cheers, Alan“, habe die kurze E-Mail aus Menlo Park Kalifornien an Rainer Leyk, Techniklehrer der Realschule Ravensburg und die Schüler vom MakerSpace der Realschule Ravensburg gelautet.

Wie kam es zum Kontakt der Realschule Ravensburg nach Amerika und zu einem Interview? In Zeiten der Schulschließungen sei die Idee zur Planung, Finanzierung, Durchführung und Auswertung eines eigenen Stratosphärenprojekts entstanden. Im Gegensatz zu Kittinger, Baumgartner oder Eustace können die Realschüler selbstverständlich nicht selbst abheben, sondern planen eine behördlich angemeldete und versicherte Sonde in die Stratosphäre zu schicken.

Die noch recht schlicht wirkende Styroporsonde soll bald mit drei Kameras, einem Mikrocontroller mit Sensoren und auch einem weiteren naturwissenschaftlichen Experiment bestückt werden, um dann 2021 aufzusteigen und mittels GPS wieder geborgen zu werden.

Anregungen für ihr eigenes Stratosphärenprojekt wollten Lehrer wie Schüler der Mitteilung zufolge aus erster Hand. Wie der persönliche Kontakt zu Alan zu Stande kam, dessen übliche Interviewpartner nicht Schüler sind, verrate Rainer Leyk nicht. Den Jugendlichen habe der Google-Manager aber vor allem folgende Botschaft auf den Weg. „Man muss nicht besonders sein oder außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen, um seine Ziele zu erreichen. Worauf es ankommt ist Neugier, Entschlossenheit und Teamfähigkeit. Denn im Team kann man zunächst Unmögliches möglich machen.“

Wer ist Robert Alan Eustace? Als Student auch mal Eis- oder Popcornverkäufer im Disneyland, habe er zum Computer-Wissenschaftler promoviert und im Silikon Valley zuletzt in der Funktion als Senior Vice President of Engineering bei Google tätig gesen. Der Manager sei nebenbei und nicht immer zur Freude seiner Familie begeisterter Pilot und Fallschirmspringer.

2014 sei er überraschend zum Weltrekordler geworden. Still und leise habe Robert Alan Eustace mit seinem Projekt StratEx und dem Paragon Space Center Rekorde des Base-Jumpers Felix Baumgartner, wie auch vom AirForce Testpiloten Joe Kittinger gebrochen. Auf einen großen Medienhype und Aufmerksamkeit auf seine Person oder Vermarktung seines Sprunges habe er verzichtet. Während sich Verkehrsflugzeuge auf einer Höhe von „lediglich“ 10 000 Metern Höhe bewegen, sei Eustace wie seine Vorgänger mit Hilfe eines Heliumballons in die lebensfeindliche Stratosphäre auf eine Rekordhöhe von 41 400 Metern aufgestiegen, gesprungen und habe dabei auf dem Weg zu seiner Landung die Schallmauer durchbrochen. Sein Druckanzug sei mittlerweile Teil vom Smithsonian National Air and Space Museum.

Das ganze Interview, wie auch Informationen zum Projekt, sind auf der Website der Realschule Ravensburg nachzulesen. Auch mit der Möglichkeit, selbst Teil oder aktiver Unterstützer von diesem MINT-Projekt, am „Rande des Weltalls“, zu werden.